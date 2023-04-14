Экология 14 апреля 2023, 09:29 РЭО принял участие в заседании экспертного совета ИМТУР МГИМО

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Экспертный совет впервые прошел в Институте международной торговли и устойчивого развития МГИМО. Представители Российского экологического оператора приняли в нем участие.

«Новая дискуссионная площадка на базе ИМТУР МГИМО позволит всем участникам и партнерам отрасли на постоянной основе совершенствовать практики устойчивого развития и обмениваться опытом по самым актуальным вопросам в этой области», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Экспертный совет Института международной торговли и устойчивого развития МГИМО представляет собой центр экспертизы в области международной торговли, устойчивого развития, логистики, практико- ориентированный механизм актуализации образовательного и научно- исследовательского процесса.

В его состав входят представители компаний, зарекомендовавших себя с проактивнах позиций в отношении ESG-трансформации; профильных государственных органов; страхового сообщества; организаций, занимающихся вопросами циркулярной экономики и передовых исследований в области энергоперехода.

Цель Совета — организация совещательной площадки на базе ИМТУР МГИМО для конструктивного диалога профессионального и академического сообществ, адаптации образовательных программ в соответствии с ключевыми тенденциями ESG-трансформации и устойчивого развития, взаимного совершенствования ESG-практик на постоянной основе.