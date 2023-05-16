16 мая 2023, 15:32
РЭО принял участие в конференции «Россия-Вьетнам»
Представители Российского экологического оператора приняли участие в конференции, организованной посольством Социалистической республики Вьетнам в Российской Федерации. Конференция на тему «Меры по устранению трудностей в торгово-экономическом сотрудничестве между Вьетнамом и Россией в новых реалиях» состоялась 15 мая.
«Благодарим посольство Социалистической республики Вьетнам в Российской Федерации за приглашение на конференцию. Пул РЭО регулярно посещает подобные мероприятия, и с вьетнамской стороной у нас уже достигнуты некоторые договоренности об обмене опытом. Также обсуждаем возможности использования российских технологий во Вьетнаме в сфере обращения с отходами», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
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Целью мероприятия являлся анализ состояния торгово-экономического сотрудничества Вьетнама и России в настоящее время, предложения по развитию сотрудничества двух стран, а также прогнозы состояния межгосударственных экономических отношений.
На конференции с российской стороны выступили представители Министерства экономического развития, Института экономики Российской академии наук, Российско-Вьетнамского делового совета, представители деловых кругов.
С заключительной речью по итогам конференции выступил Чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама в России г-н Данг Минь Кхой. Он подвел итог мероприятия и ответил на самые актуальные вопросы, поднимавшиеся участниками конференции.
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