Экология 27 апреля 2023, 14:04 РЭО принял участие в Днях экологии в Нижегородской области и заседании Комиссии Госсовета

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С 24 по 26 апреля на Нижегородской ярмарке прошли Дни экологии Нижегородской области. Серия мероприятий организована в рамках подготовки к X Невскому международному экологическому конгрессу, который состоится в мае 2023 года в Санкт-Петербурге. Главными темами обсуждения стали совершенствование системы обращения с отходами и вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот в целях перехода к экономике замкнутого цикла.

«Одна из 42 стратегических инициатив Правительства России называется „Экономика замкнутого цикла“. Это масштабная, межотраслевая задача. Он призван решить фундаментальные задачи в сфере обращения с отходами. Сегодня принципы экономики замкнутого цикла занимают ведущее место в глобальной мировой повестке. При такой экономической модели максимальное количество отходов должно превращаться во вторсырье — перерабатываться и использоваться повторно. Это одна из главных мер, позволяющих сократить образование отходов и рост полигонов в стране», — рассказал директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игорь Забралов на сессии «Вторичные материальные ресурсы, как источник ресурсосбережения и перехода к экономике замкнутого цикла».

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Игорь Забралов также выступил на заседании Комиссии Госсовета по экологии с докладом по вопросам развития рынка вторичных ресурсов и повышении инвестиционной привлекательности отрасли по утилизации отходов.

«В сфере обращения с ТКО инвесторы активно участвуют в проектах, так как имеют гарантию возврата инвестиций через тариф. Но в сфере утилизации тарифа нет. Такой гарантией во всем мире выступает механизм расширенной ответственности производителей (РОП). За счет этого механизма и должен достигаться рост доли утилизации отходов и появление вторичного сырья. Существующая модель РОП не позволяет гарантировать возвратность. Ключевую роль в повышении инвестиционной привлекательности играет законопроект, направленный на реформирование существующего механизма РОП, который был внесен в Госдуму РФ 25 апреля. Кроме того, важно обеспечить надежность сбыта произведенной в результате утилизации продукции. В этом направлении активно работаем через стимулирование государственных закупок товаров, произведенных из вторсырья. В прошлом году приняли революционное постановление Правительства РФ с перечнем таких товаров, сейчас работаем над расширением этого перечня», — прокомментировал Игорь Забралов.