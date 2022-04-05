РЭО примет участие во Всероссийской форумной кампании Росмолодежи

Российский экологический оператор примет участие во Всероссийской форумной кампании Росмолодежи. Представители публично-правовой компании проведут лекции, деловые игры, будут внедрять раздельный сбор отходов на мероприятиях. По словам гендиректора ППК РЭО Дениса Буцаева, партнерство на экологических форумах в частности позволит уделить внимание отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, чьей реформой занимается Российский экологический оператор.

«РЭО готов стать сквозным партнером Всероссийской форумной кампании Росмолодежи. С рядом форумов мы уже проговорили конкретный пул партнерств, обсудили с руководителями молодежных форумов, как РЭО может включиться в экологизацию форумной кампании. Например, через внедрение раздельного сбора отходов, проведение экологических просветительских лекций, деловых игр, на которых участники нетривиально погружались бы в экологическую тематику. Участие РЭО в форумной кампании позволит уделить отдельное внимание отрасли обращения с ТКО, чья реформа стартовала в 2019 году», — рассказал Денис Буцаев.

Образовательный семинар для руководителей молодежных форумов проходил в Москве. В нем приняли участие представители форумных дирекций со всей России. На мероприятии представитель РЭО рассказал о проектах компании, волонтерском сообществе «Делай!», с которым сотрудничает ППК, и о том, как добровольцы могут интегрироваться и участвовать в проектах РЭО.

Всероссийскую форумную кампанию, которая проходит с апреля по октябрь, ежегодно проводит Федеральное агентство по делам молодежи. В рамках этой форумной кампании пройдут молодежные форумы в разных регионах Российской Федерации.