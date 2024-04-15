Экология 15 апреля 2024, 17:36 РЭО: прием заявок на Зеленую Премию стартует 17 апреля

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Регистрация экологических проектов для участия в Зеленой Премии начнется через два дня.

«В четвертый раз РЭО запускает прием заявок на ставшую ежегодной Зеленую Премию. В 2021 году мы получили около 1000 заявок, в последующие годы количество перевалило за 3000. В этом году мы ожидаем еще больше экологических проектов, ведь это показывает вовлеченность населения в экоповестку. Большие и малые проекты, федеральные и региональные, массовые и одиночные — мы ждем всех, ведь каждый проект — это огромный вклад в защиту природы», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Номинантами и победителями Премии станут физические и юридические лица, культурные, корпоративные, общественные и образовательные организации, осуществляющие деятельность, связанную с экологическими проектами в природоохранной сфере.

Целью Премии в 2024 году станет отбор лучших практик, инициатив, достижений и инноваций, лидеров и общественных проектов в области устойчивого развития, обращения с отходами и разумного потребления, экологического просвещения и популяризации ответственного образа жизни.

«В этом году мы подготовили некоторые изменения, которые позволят нам масштабировать Премию и сделать ее еще интереснее. Например, мы расширили список номинаций, а также много внимания уделим поиску лидеров в сфере экологии», — добавил руководитель пиар-блока РЭО Дмитрий Бойко.

С 2022 года победители и призеры Зеленой Премии получают денежные призы. Призовой фонд за 2 года составил более 9 млн рублей — 3,45 млн рублей в 2022 году и 5,8 млн рублей в 2023 году. Вскоре будет объявлен призовой фонд 2024 года.

Подать заявку на участие в Зеленой Премии можно с 17 апреля на сайте: https://award.reo.ru/.

Открытие Зеленой премии состоится 17 апреля в 15:30 в медиацентре «МИСиС» (Ленинский проспект 6, стр. 7). В мероприятии примут участие Разуваева К.Д., Буцаев Д.П., Малявина С.А., а также представители бизнес-сообщества, победители и члены жюри Зеленой Премии 2023 года. Для аккредитации необходимо направить данные пресс-секретарю РЭО Светлане Ризун: s.rizun@reo.ru.