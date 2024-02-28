Экология 28 февраля 2024, 12:26 РЭО представит трек РЭФ на выставке Wasma-2024 Wasma

Читать 360tv в

Российский экологический оператор представит трек Российского экологического форума (РЭФ) на Международном конгрессе экологических технологий, который пройдет в рамках ежегодной выставки Wasma, посвященной оборудованию для отрасли обращения с отходами. РЭО также выступит соорганизатором выставки.

«РЭО традиционно выступает соорганизатором важного для отрасли обращения с отходами мероприятия — выставки Wasma. В 2024 году РЭО подготовил большой трек Российского экологического форума, посвященный инвестициям в отрасль, а также работе региональных операторов и эффективному управлению отходами», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

В рамках трека Российского экологического форума, который РЭО ежегодно организовывает, пройдет пленарная сессия Международного конгресса экологических технологий «„Чистая“ экономика: перенастройка подходов к производству и потреблению», а также состоятся две сессии «Отходы как возможность: инвестиции в устойчивую инфраструктуру» и «Эффективное управление отходами: опыт и практика региональных операторов».

Основными темами сессий станут реформа отрасли обращения с отходами, создание инфраструктуры, построение экономики замкнутого цикла, источники финансирования и инвестиции, цифровизация, работа региональных операторов, просветительская работа с населением.

20-я юбилейная Международная выставка оборудования и технологий для обращения с отходами и очистки сточных вод Wasma будет проходить с 19 по 21 марта в Москве, в ЦВК «Экспоцентр».