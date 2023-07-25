Экология 25 июля 2023, 13:12 РЭО представит лабораторию беспилотников на форуме «Архипелаг — 2023» РИА «Новости»

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Российский экологический оператор проведет Лабораторию беспилотных авиационных систем (БАС) в экологическом мониторинге в рамках трехдневного проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023».

«Российский экологический оператор подготовил Лабораторию экомониторинга, которую мы проведем на форуме „Архипелаг 2023“. Благодаря лаборатории мы определим возможности использования БАС и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для экологического мониторинга. Беспилотники уже стали неотъемлемой частью реформы обращения с отходами, в 2022 году был проведен анализ действующих полигонов, а также были выявлены нарушения на них. На сегодняшний день использование БАС — это наиболее быстрый и эффективный инструмент мониторинга», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Идею проекта и план трехдневного интесива успешно презентовали специальному представителю президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрию Пескову.

«За три дня интенсива мы рассчитываем сформировать план по развитию проекта использования БАС и ДЗЗ в экомониторинге, определить, в том числе, необходимые меры государственной поддержки (организационные, правовые и финансовые), необходимые для расширения использования беспилотников на всей территории Российской Федерации для осуществления экологического мониторинга в период до 2030 года», — сказал заместитель генерального директора по цифровизации Российского экологического оператора Алексей Буров.

Форум «Архипелаг 2023» будет проходить в Новосибирске с 28 июля по 7 августа.