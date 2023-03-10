Экология 10 марта 2023, 14:23 РЭО представил 3D-модель облета полигона

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Всего было просканировано 496 полигонов в 62 субъектах РФ.

Российский экологический оператор представил цифровые двойники полигонов, полученные в рамках проекта РЭО по воздушному лазерному сканированию объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО).

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«В 2022 году по заказу Российского экологического оператора ФГБУ „ЦЛАТИ по ЦФО“ проведены работы по воздушному лазерному сканированию в 62 субъектах РФ по 496 объектам. При помощи лидарной съемки с беспилотников мы получаем облако точек, которое ложится в основу просчета основных параметров объектов — накопленные отходы, остаточная вместимость. При условии наличия таких данных мы можем достоверно построить прогноз развития отрасли обращения с ТКО. Также облеты позволяют фиксировать нарушения на полигонах, суммарно было выявлено более 3000 типовых нарушений. Полученные результаты РЭО уже направил в Минприроды России и предоставляет органам власти субъектов РФ, операторам», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев

На видео полигон Нижегородской области, который принял участие в проекте РЭО.

Результаты съемки обрабатываются в специализированной платформе российской компании Скайер ИТ. За счет интеграции платформы с публичной кадастровой картой мы можем также просчитать объемы отходов, неверно складируемых не на отведенных земельных участках, а на прилегающих землях с категорией использования для сельскохозяйственных нужд, землях лесного фонда и населенных пунктах.

За нецелевое использование земельного участка, порчу земель и несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления установлена административная ответственность в соответствии со статьями 8.2, 8.6 и 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Также фиксируются такие нарушения при эксплуатации объектов, как нарушение углов откосов отходов, несоблюдение санитарно-защитной зоны, наличие тлений и возгораний, невыполнение пересыпки из инертных материалов, отсутствие необходимого обустройства (ванн дезинфекции колес, КПП, ворот или шлагбаума, ограждения и (или) обводных каналов по периметру объекта, постов весового контроля и так далее.