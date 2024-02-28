Экология 28 февраля 2024, 10:30 РЭО представил 16 арт-объектов финалистов «Зеленого квадрата» РЭО

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Участники конкурса «Зеленый квадрат», организованного Российским экологическим оператором, завершили смену в арт-кластере «Таврида» в Крыму. В рамках следующего этапа конкурса 16 арт-объектов отправятся на Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) в Сириусе.

«Экопросвещение через искусство является одним из наиболее выразительных инструментов популяризации экологического образа жизни. Конкурс „Зеленый квадрат“ позволил нам выявить большое количество художников, которым близка тема экологии, переработки отходов и экономики замкнутого цикла. На финальном этапе конкурса было создано 30 объектов, 16 из них мы отправляем на ВФМ. Тысячи участников этого большого фестиваля смогут оценить работы финалистов конкурса, а значит, задуматься об экопривычках и своем влиянии на экологию», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Проекты создавались в рамках образовательной программы Академии «Меганом» с 10 по 22 февраля 2024 года. Экспозиция из 16 арт-объектов, созданных в «Меганоме», будет представлена на ВФМ с 1 по 7 марта в Сириусе (Сочи).

«Всего в ходе конкурса было выявлено 53 лучших концепта. Их авторы создавали арт-объекты под руководством резидентов арт-кластера „Таврида“. Участники завершили смену и готовятся к ВФМ», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Арт-объекты были выполнены из вторсырья и различных отходов. Вторсырье авторам предоставил экоцентр «Сборка». Ряд работ посвящен теме животных, символизирующих стран-участниц ВФМ.

Помимо участия в образовательной программе, победители конкурса получат возможность поучаствовать в IV конкурсе-биеннале «Придумано и сделано в России» от Всероссийского музея декоративного искусства и получить поддержку от РЭО в продвижении своих работ на крупных российских и зарубежных форумах и площадках.

Подробнее о конкурсе «Зеленый квадрат» можно почитать на сайте РЭО. Фотографии арт-объектов финалистов конкурса можно скачать по ссылке, ознакомиться с описаниями проектов можно здесь.