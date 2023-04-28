Экология 28 апреля 2023, 14:00 РЭО: предприятия по переработке пластика лидируют по количеству

Читать 360tv в

В России действует около 600 предприятий по утилизации отходов от использования товаров, сообщили в Российском экологическом операторе.

«Увеличение доли использования вторичного сырья в различных отраслях экономики предусматривается в рамках Федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“, оно зависит прежде всего от объектов утилизации отходов. Мы достаточно продолжительное время собираем сведения об участниках отрасли. Начиная с 2019 года. Фактически с момента создания компании. И в начале нашего пути мы аккумулировали сведения о порядка 1200 предприятий. Сегодня 2023 год, и у нас таких предприятий осталось порядка 600. Утилизация полимеров — 196 объектов (941 тысяча т), стекла — 47 объектов (650 тысяч т), бумаги и картона — 98 объектов (5,1 млн т), резинотехнических изделий — 90 объектов (767 тысяч т), а также другие фракции», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.