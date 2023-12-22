Экология 22 декабря 2023, 14:16 РЭО предоставит льготный месяц новым пользователям цифровой платформы по торговле вторсырьем РЭО

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Российский экологический оператор предоставит бесплатный доступ на месяц для новых пользователей Электронной торговой площадки по купле-продаже вторсырьем (ЭТП).

«Все новые пользователи, которые зарегистрируются в 2024 году, получат льготный месяц на ЭТП. У них будет полный доступ ко всему функционалу платформы», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Новые пользователи получат возможность просматривать и публиковать лоты, откликаться на предложения, участвовать в открытых и закрытых аукционах.

«Также пользователи смогут воспользоваться услугой „Безопасная сделка“, это совместный проект с банком СБЕР», — добавил руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.

РЭО создал ЭТП в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке. С 1 января 2024 года доступ к площадке станет платным. Сейчас на ЭТП доступны три варианта тарифов, ознакомиться с ними можно по ссылке.