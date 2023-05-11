Экология 11 мая 2023, 16:53 РЭО предложит задачу студентам на фестивале «Технокод»

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Участники фестиваля технологического предпринимательства «Технокод» решат задачу от Российского экологического оператора. Студенты, чьи решения окажутся лучшими, получат возможность реализовать их в отрасли по обращению с отходами.

«Сегодня как никогда востребованы технологии, связанные с цифровизацией процессов, большую роль в этом играют нейронные сети. Такие технологические состязания полезны не только нам, но и самим участникам, которые могут проявить себя. РЭО уже неоднократно проводил хакатоны для поиска наилучших цифровых решений. По итогам технологии победителей применялись в отрасли по обращению с отходами», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«В 2022 году мы выполнили крупный проект, связанный с облетами полигонов, и хотим его продолжить. Но теперь требуется цифровизировать нашу работу. Поэтому мы хотим обратиться к участникам фестиваля за помощью в разработке, которая упростит аналитические процессы в рамках нашего проекта. Будем очень рады оценить все решения и выявить лучшие из них», — отметил заместитель генерального директора по цифровизации Российского экологического оператора Алексей Буров.

Фестиваль «Технокод» пройдет 16 мая сразу в 60 «Предпринимательских Точках кипения» по всей России. Программа фестиваля разделена на две части — Demo-Day наоборот и квиз по теме технологического предпринимательства. Принимать участие в фестивале будут технологические компании и студенческие команды.