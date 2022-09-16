РЭО предложил законодательно закрепить цвета мусорных баков | 360°

Экология 16 сентября 2022, 15:32 Поделиться Telegram

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Viber РЭО предложил законодательно закрепить цвета мусорных баков

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Всего будет шесть цветов. Также предлагаются требования по раздельному сбору отходов

Российский экологический оператор предложил законодательно закрепить требования по раздельному сбору отходов, положения, регулирующие деятельность мусороперегрузочных станций и ряд общих правил обращения с твердыми коммунальными отходами. Проект постановления учитывает последние изменения в Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в части регулирования обращения с вторичными ресурсами. РЭО также предлагает закрепление единой цветовой схемы контейнеров для отходов.

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«РЭО подготовил ряд предложений, направленных на оптимизацию процессов в отрасли обращения с ТКО, а также извлечение большего количества вторичных ресурсов из отходов потребления. Например, в правилах определяются подходы к организации раздельного накопления ТКО для тех субъектов РФ, которые приняли решение о введении на своей территории раздельного сбора отходов, так потребители обязаны раздельно складировать отходы по группам и видам в отдельные контейнеры, либо сдавать вторичные ресурсы в точки сбора. Чтобы не возникло путаницы, будет утверждена единая цветовая схема для баков, всего шесть цветов. Изменениями также вводится запрет смешивать при погрузке в мусоровоз те отходы, которые гражданами и организациями были разделены по соответствующим контейнерам. Такие случае вызывали большой общественный резонанс, поэтому было принято решение на законодательном уровне ввести такой запрет. Мы также предусмотрели включение расходов на создание и эксплуатацию мусороперегрузочных станций в расходы регоператоров, если это позволяет снизить тариф на транспортирование ТКО. И еще добавили уточнения по заключению договоров между потребителями и регоператорами, по возможным способам складирования ТКО (индивидуальные контейнеры, пакетный сбор и др.). Это позволит снизить количество спорных ситуаций», — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Предлагается закрепление единой цветовой индикации контейнеров. Синий бак будет подразумеваться для отходов бумаги, оранжевый — для незагрязненных пластмассовых изделий, металлолома, зеленый — для отходов стекла, коричневой — для пищевых отходов, желтый — для отходов, которые допускается выбрасывать в синий, оранжевый и зеленый баки, серый цвет — для несортированных твердых коммунальных отходов.

Предложенными изменениями также предусматривается понятие фандомат (техническое устройство, предназначенное для автоматизации процесса сбора отходов, образовавшихся после утраты товарами, упаковкой товаров полностью или частично своих потребительских свойств, на компенсационной основе (в том числе путем выплаты денежного вознаграждения, предоставления скидочных купонов и иных бонусов).

Что касается включения расходов на создание и эксплуатацию мусороперегрузочных станций в расходы регоператоров, то использование мусороперегрузочных станций позволит:

— уменьшить расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов;

— сократить число мусоровозов, осуществляющих вывоз твердых коммунальных отходов с мест накопления;

— использовать мусоровозы с небольшой грузоподъемностью для вывоза твердых коммунальных отходов с мест накопления и перегрузки отходов на МПС, что позволит частично решить проблему соблюдения требований по нагрузке на ось для тяжеловесных транспортных средств.

Кроме того, чтобы исключить злоупотребления со стороны уполномоченных органов и регоператоров, предлагается изменить систему лишения статуса регионального оператора. А именно делать это в судебном порядке — при наличии фактов и обстоятельств, которые нужно доказывать (нарушения соглашения, схемы потоков, наличие просроченной задолженности); на основании решения органа власти субъекта, с которым заключено соглашение, — при наличии бесспорных фактов (банкротство, лишение лицензии, ликвидация юридического лица и др.).

«Проект постановления учитывает последние изменения в № 89-ФЗ „Об отходах производства и потребления“ в части регулирования обращения с вторичными ресурсами. Документ проходит согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и процедуру общественного обсуждения. По результатам все предложения будут обобщены, проработаны и пакет документов будет внесен в Правительство РФ», — сказал директор по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгий Петришин.

Справочно:

синий — макулатура

оранжевый — пластик и металл

зеленый — стекло

коричневый — органические отходы

желтый — смешанные отходы вторсырья, подлежащие переработке

серый — несортированный смешанный мусор

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