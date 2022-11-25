Экология 25 ноября 2022, 09:13 Российским режиссерам предложили заняться экопросвещением

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РЭО написал в Минкультуры письмо с призывом внедрять раздельный сбор в отечественные киноленты

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Российский экологический оператор направил письмо в Минкультуры РФ с просьбой активнее освещать в российских фильмах темы раздельного сбора отходов, переработки и бережного отношения к окружающей среде.

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«В киноиндустрии такие тренды, как осознанное потребление и экологичный образ жизни, практически никак не отображены. При этом в год в России выходит более 1000 фильмов. Аудитория этих фильмов может исчисляться миллионами россиян. Без участия граждан в раздельном сборе отходов невозможно создать устойчивую систему обращения с ТКО, которая уже к 2030 году обеспечит сортировку 100% отходов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза. Это национальные цели, которые утвердил президент РФ в нацпроекте „Экология“. Для осуществления этих целей Российский экологический оператор предлагает освещать активнее темы раздельного сбора отходов, переработки, бережного отношения к окружающей среде в кино. Главное, что мы видим запрос на наиболее активное освещение темы экологии. И РЭО готов оказать поддержку в данном направлении создателям отечественного кино», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

РЭО провел опрос среди россиян на тему реформы обращения с ТКО и отрасли. Результаты 2021 и 2022 годов показали, что в разные контейнеры для раздельного сбора отходы выбрасывают — 22% (2021 год) и 24% (2022 год), относят в разные контейнеры и отдельные фракции в пункты приема — 10% (2021) и 12% (2022), выбрасывают все в один контейнер или мусоропровод — 47% (2021) и 54% (2022), ответили другое — 21% (2021) и 10% (2022).

В 2021 году РЭО создал базу просветительского контента на тему обращения с ТКО, которая включает видеоролики, плакаты и другой контент, который может быть использован для изучения основ принципов раздельного сбора отходов и осознанного потребления.

Компания также провела информационно-рекламную кампанию на тему обращения с ТКО с общим охватом более 50 миллионов человек. Указанный контент активно распространялся как через традиционные СМИ (телеканал Россия 24), так и через новые медиа — Telegram, Vkontakte и другие.