Экология 28 июня 2023, 09:07 Экологи предложили ввести зеленые стандарты на курортах России

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С инициативой выступил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев

Российский экологический оператор выступил с предложением к корпорации «Туризм.РФ» рассмотреть возможность разработки и внедрения зеленых стандартов в популярных среди туристов регионах. Благодаря этим мерам на 30-40% может быть снижена дополнительная нагрузка на инфраструктуру обращения с отходами, связанная с вывозом отходов, в сезон активного отдыха граждан.

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РЭО предлагает разработать и внедрить стандарты системы обращения с отходами в заповедных зонах и природных территориях с большим турпотоком. Необходимо организовать раздельное накопление твердых коммунальных отходов. Предлагается ввести в программы экологических троп инструменты экологического просвещения и принципа «Не оставляй след». Туристы должны выносить свой мусор с зеленых территорий, разделять его по фракциям и выбрасывать в соответствующий контейнер.

«Отсутствие стандартов обращения с отходами в заповедниках и на особо охраняемых природных территориях приводит к непоправимому ущербу для природы. Примером может послужить известная ситуация с Байкалом, когда ущерб от дикого туризма превысил загрязнения Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Мы не сторонники жестких ограничений и выступаем за возможность совместной проработки мер для изменения ситуации в лучшую сторону. Благодаря зеленым стандартам на 30–40% может быть снижена дополнительная нагрузка на инфраструктуру обращения с отходами», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Снизить объемы отходов и нагрузку на инфраструктуру обращения с отходами в заповедных зонах и на других природных территориях с большим турпотоком, по оценке РЭО, поможет совершенствование системы обращения ТКО. В первую очередь в части сбора отходов. Фокус необходимо сделать на минимизацию образования ТКО на территории особо охраняемых природных территориях и развитие системы раздельного накопления отходов. Эта работа может начинаться на уровне особо охраняемых природных территорий и туристских населенных пунктов. Важно вовлечь в нее администрации, занимающееся управлением особо охраняемых природных территорий, экспертов в сфере экологии и обращения с отходами, а также волонтерские движения и население, проживающее вокруг таких территорий. Это позволит сохранить экологическую безопасность и природное биоразнообразие, создаст условия для того, чтобы равновесие в этих местах не нарушалось, а поддерживалось и приумножалось.

Пеший экотуризм также набирает популярность среди россиян. Согласно той же официальной статистике, в 2022 году особо охраняемые природные территории федерального значения посетили почти 14 миллионов человек.

«Одной из действенных мер для сохранения уникальной природы и минимизации образования отходов мог бы стать полный отказ от использования в этих местах предметов одноразового применения и иных видов товаров, изготовленных из различных видов пластика. При организации пешего туризма принцип „Что принес — забери с собой“ должен стать главным. Поэтому на туристических тропах стоит исключить как урны, так и контейнеры», — сообщил заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

Необходимо обновить контейнеры в местах постоянного пребывания туристов. Во всех особо охраняемых природных территориях — внедрить системы раздельного накопления отходов.

РЭО также призывает развивать в туристических зонах программы экологического просвещения, в том числе экотропы со своей инфраструктурой: информационными и навигационными щитами, стоянками и т. п. Это специально оборудованные прогулочные маршруты на особо охраняемых природных территориях, проложенные и обустроенные таким образом, чтобы не причинять вред природе. Данный формат взаимодействия с туристами имеет высокую просветительскую и экологическую ценность.