Экология 31 августа 2023, 09:04 РЭО предложил устанавливать фандоматы в школах РЭО

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Российский экологический оператор предложил устанавливать в школах по всей стране фандоматы по приему вторичного сырья, в частности пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Письмо с предложением публично-правовая компания направила в Минпросвещения РФ на имя министра Сергея Кравцова.

«Фандомат — это не только инфраструктурное решение и необходимый шаг для создания экономики замкнутого цикла, но и инструмент для экологического просвещения, который может способствовать формированию экологически ответственного поведения со школьной скамьи. РЭО предлагает Минпросвещения России в преддверии нового учебного года рассмотреть возможность установки фандоматов в школах всех регионов страны. Школьники смогут сдавать бутылки и банки из алюминия, полиэтилентерефталата (ПЭТ) и стекла, получая за это вознаграждение. Столичный регион уже активно вовлечен в данную работу. Со своей стороны РЭО выступает связующим звеном между производителями и органами государственной власти различного уровня, также активно участвуя в развитии сети фандоматов в стране», — отметил генеральный директор РЭО.

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При сдаче тары в фандоматы школьники смогут получать за это бонусы, баллы или скидки на транспортную карту, услуги связи, в магазины или кафе сетей-партнеров, указал глава РЭО в письме. При желании от начисления бонусов можно будет отказаться в пользу благотворительных проектов.

В некоторых субъектах РФ в школах уже установлены фандоматы, такой опыт существует в Москве и Московской области. А в сентябре при поддержке РЭО и производителя фандоматов «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию Ростех) будет дан старт акции «Экоперемена: сдавай тару за награду». Мероприятие охватит 215 школ Подмосковья, в каждой из которых фандоматы смогут принимать десятки единиц тары за бонусы.

«„РТ-Инвест“ создал первую в России масштабную сеть фандоматов. Сегодня в Московской области установлено 567 роботизированных экопунктов, из них 215 — в школах. Первые фандоматы „РТ-Инвест“ запустил в 2020 году в школах Казани. Сейчас устройства компании работают в 245 российских школах. За 3 года действия программы было собрано более 10 млн пластиковых бутылок и алюминиевых банок, включая также аппараты в магазинах, парках и других общественных местах. По подсчетам экспертов компании, в подмосковные фандоматы тару сдают каждые 10 секунд. Это говорит о большой востребованности такой системы. И школьники при этом стали самыми активными пользователями. Сегодня мы с уверенностью можем говорить о необходимости расширения программы в учебных заведениях. Это самая эффективная модель раздельного сбора, ее главное преимущество — предотвращение образования отходов», — сообщил генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Фандоматы — роботизированные аппараты для обмена возвратной тары на денежное вознаграждение, баллы или чеки, которые можно использовать в магазинах, кафе или для оплаты проезда на общественном транспорте. Они позволяют собрать полимерные отходы высокого качества, на 100% пригодные к вторичной переработке.