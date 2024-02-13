Экология 13 февраля 2024, 09:28 РЭО предложил упростить процесс создания пунктов для приема вторсырья РИА «Новости»

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Российский экологический оператор обратился в Росреестр с предложением внести контейнерные и специальные площадки, а также места для сбора вторсырья в перечень № 1300. В него входят виды объектов, которые могут создаваться на муниципальных и государственных земельных участках по упрощенной процедуре.

«РЭО предложил размещать специальные площадки для крупногабаритных отходов, пункты приема вторичных ресурсов на государственных и муниципальных земельных участках по упрощенной процедуре. Для этого такие объекты должны быть внесены в специальный перечень. После того, как нашу поправку примут, утилизаторы смогут получать землю под свои пункты быстрее и проще. Таким образом, они смогут открывать больше пунктов приема шин, пластика, стекла, старой электроники и одежды, а также больше спецплощадок для приема крупногабаритных отходов, например, старой мебели», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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РЭО предлагает добавить в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 № 1300, объекты, которые могут размещаться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов (ограниченного права пользования чужим земельным участком).

«РЭО направил письмо в Росреестр с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в Перечень № 1300. Предлагаемые РЭО изменения связаны с появлением в законодательстве РФ понятия „пункты приема вторичных ресурсов“, а также необходимостью снижения административных барьеров для создания системы накопления и раздельного сбора ТКО в рамках перехода к экономике замкнутого цикла», — сообщил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года.