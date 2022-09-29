РЭО предложил учредить Российскую экологическую неделю | 360°

Экология 29 сентября 2022, 17:05 Поделиться Telegram

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Viber РЭО предложил учредить Российскую экологическую неделю

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Российский экологический оператор предложил учредить с 10 по 16 октября Российскую экологическую неделю. Об этом говорится в письме гендиректора РЭО Дениса Буцаева главе Минприроды Александру Козлову. Предполагается, что в течение семи дней по всей России пройдут мероприятия экологической направленности, в которых примут участие более 10 тысяч человек.

«Как институт развития, созданный в рамках реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), РЭО выступает гарантом популяризации экологического мышления и осознанного потребления. Неделя, посвященная экологии, стала логичным продолжением работы по данному направлению. РЭО обратился в Минприроды с инициативой о проведении Российской экологической недели. РЭН охватит более 50 регионов, будет включать в себя более 100 акций и мероприятий по всей стране, а участие в них примут свыше 10 тысяч человек. Событиями будут охвачены все, кто как-то участвует в деятельности отрасли обращения с отходами, это и регоператоры, и учебные заведения, и волонтеры, и наши граждане», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Чтобы принять участие, региональным операторам предлагается провести просветительские мероприятия, экскурсии, акции по уборке территорий и сбору макулатуры, учебным заведениям — экоуроки от РЭО, поддержать акции по сбору электроники и макулатуры, провести субботники.

Волонтерам предлагается назначить единые дни проведения экологических акций, популяризации экологического волонтерства, а жителей России приглашают к участию в субботниках, акциях по сбору электроники и макулатуры, а также посетить Российский экологический форум (онлайн и оффлайн).

В рамках недели в 2022 году состоятся следующие мероприятия:

10 — 11 октября — Российский экологический форум 2022;

12 октября — Всероссийский день приема макулатуры;

13 — 14 октября — дни экологии в школах России;

14 октября — День переработки электроники;

15 — 16 октября — субботники в регионах России.

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