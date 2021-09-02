РЭО предложил создать в России технопарки по переработке отходов

РЭО предложил создать в России технологические парки. Они обеспечат переработку отходов в регионах, где не хватает мощностей.

В отдаленных регионах отсутствует инфраструктура для переработки отходов. Об этом заявил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев на Восточном экономическом форуме.

По словам Буцаева, если не происходит переработка отходов, то становится бессмысленным раздельный сбор и сортировка мусора.

«Мы с Минпромторгом активно прорабатываем площадки под экотехнопарки, на которых будут перерабатываться отходы», — передало слова Буцаева РИА «Новости».

Глава Российского экологического оператора отметил, что новые инициативы сталкиваются с отставанием законодательной базы от требований современной экономики. По этой причине РЭО и Минприроды решили начать разрабатывать закон о циклической экономике.

Восточный экономический форум проходит 2–4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Ранее РЭО договорился о сотрудничестве с Корпорацией Дальнего Востока в сфере обращения с ТКО