Экология 08 февраля 2023, 13:57 РЭО предложил регулировать обращение с ТКО на основе информационных технологий

Читать 360tv в

Одним из инструментов станет электронная модель федеральной схемы по ТКО.

Российский экологический оператор провел совещание с Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. На совещании обсуждались изменения в законодательство Российской Федерации, направленные на развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), и членам Комитета была продемонстрирована работа электронной модели федеральной схемы по обращению с ТКО.

Реклама

Реклама

«В конце прошлого года была утверждена Федеральная схема по обращению с ТКО. В ней сосредоточены все объекты, которые будут построены до 2030 года и получат поддержку со стороны государства, в том числе через меры поддержки с привлечением инвестиций РЭО. Всего в нее вошли 1240 объектов. Это так называемая утверждаемая часть федеральной схемы, но кроме этого, регионы должны внести сведения из территориальных схем обращения с отходами в электронную модель, которая также будет являться частью федеральной схемы обращения с ТКО. РЭО создает такую информационную систему, которая в будущем станет федеральной государственной информационной системой обращения с твердыми коммунальными отходами (ФГИС УТКО), и ее работу мы сегодня продемонстрировали членам Комитета Совета Федерации», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На совещании присутствовали председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, зампредседателя Елена Зленко, руководитель аппарата Комитета Михаил Орлов и представители Российского экологического оператора.

«Особое внимание мы уделяем достоверности информации, вносимой в систему. Так, в прошедшем году мы осуществили мониторинг 496 объектов захоронения отходов, по итогам которого было выявлено множество случаев, когда информация о состоянии полигонов, предоставляемая их владельцами и имеющаяся у контролирующих органов, не соответствует действительности. Мы провели анализ полигонов на предмет 18 типов наиболее распространенных нарушений природоохранного законодательства и организуем с регионами работу по устранению этих нарушений. Другой важный вопрос, который мы прорабатываем в информационной системе — учет маршрутов движения мусоровозов и результатов взвешивания ТКО на объектах инфраструктуры», — отметил заместитель генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой РЭО Алексей Макрушин.

В этом году должна быть разработана и введена в эксплуатацию ФГИС УТКО. Минприроды России утвердило приказ, содержащий требования к формам и форматам предоставления данных в ФГИС УТКО, но для его вступления в силу приказ должен пройти регистрацию в Минюсте России. Приказ содержит таблицы с перечнем сведений, которые должны вносить в ФГИС УТКО поставщики информации — органы исполнительной власти субъектов РФ, региональные операторы, операторы объектов обращения с твердыми коммунальными отходами и пр.

На основе этого приказа РЭО будет создавать функционал ФГИС УТКО. После ввода системы в эксплуатацию предоставление данных в нее будет обязательным, отсутствие либо недостоверность предоставляемых сведений будет караться штрафами. При этом значительная часть участников отрасли уже сейчас вносят необходимую информацию в систему, разработанную РЭО.