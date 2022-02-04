Компостирование могут отнести к переработке в России

Российский экологический оператор предложил относить заводы компостирования к объектам утилизации. Предлагается внести поправки в 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также изменения в № 29-ФЗ. Вопросы вынесли на заседании Экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе (ФАС), вместе с которой совместно проработают изменения в нормативные акты.

«Чтобы инвесторы готовы были вкладываться в строительство объектов по компостированию, для них необходимо обеспечить государственную поддержку и тем самым гарантировать возврат инвестиций. Но пока непонятно, каким образом классифицировать такие заводы — как объекты утилизации, обработки или обезвреживания отходов. Для того, чтобы изменить ситуацию, надо отнести такие заводы к объектам утилизации отходов. Поэтому предлагается внесение ряда изменений в законы и нормативные акты», — сказал генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев по итогам заседания Рабочей группы по обращению с отходами Экспертного совета по вопросам ЖКХ при ФАС России.

Отсутствие однозначности в вопросе отнесения процессов компостирования к определенным видам деятельности ведет не только к трудностям при реализации инвестпроектов, но и в части финансирования со стороны государства. Объекты компостирования, как правило, входят в состав комплексных объектов, на которых есть обработка и захоронение ТКО. При создании таких объектов,

в том числе при реализации концессионных соглашений, возникает проблема осуществления на одном комплексе как регулируемых видов деятельности (обработка, захоронение), так и нерегулируемых (утилизация).

«Одной из целей, поставленных президентом до 2030 года, является снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза. Без строительства объектов по компостированию достичь цель по утилизации 50% отходов невозможно. Для достижения таких показателей, по нашим оценкам, необходимо дополнительно создать такие объекты мощностью 12,3 миллиона тонн. Мы предлагаем внести поправки в 89-ФЗ „Об отходах производства и потребления“, а также внести изменения в № 29-ФЗ в части гармонизации понятийного аппарата, в частности дополнить его понятием „пищевые отходы“ и уточнить виды деятельности по обращению с отходами, которые возможно осуществлять в отношении пищевых отходов», — отметил заместитель генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

По итогам заседания участники рабочей группы отметили целесообразность урегулирования проблемных вопросов. Принято решение о совместной проработке изменений в нормативные правовые акты.