Экология 16 февраля 2023, 10:19 РЭО предложил отказаться от чеков

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В России ежегодно используют около 10 тысяч тонн неперерабатываемой термобумаги.

Российский экологический оператор подготовил письмо в Федеральную налоговую службу с просьбой проработать отказ от бумажных чеков. Таким образом возможно снизить количество неперерабатываемых отходов на 10 тысяч тонн, именно столько термобумаги, которая не подлежит утилизации, используют ежегодно в России.

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«Масса выбрасываемых ежегодно на полигон чеков колоссальна. В России ежегодно используют около 10 тысяч тонн термобумаги, что равняется примерно одной фуре чеков в день. В свою очередь, РЭО работает над механизмом минимизации образования отходов, развития инфраструктуры утилизации и вовлечения вторсырья в оборот — расширенной ответственностью производителей. Также компания занимается инвестициями в инфраструктуру. Только за 2022 год введены в эксплуатацию более 30 предприятий. Однако для того, что отходы попадали на предприятия по утилизации, их необходимо выбрасывать в соответствующие контейнеры для вторсырья или смешанных отходов. В связи с вышеизложенным РЭО предлагает разработать меры по снижению количества используемых чеков и полному отказу от чеков с целью минимизировать количество отходов, не подлежащих вторичной переработке», — говорится в письме генерального директоре РЭО Дениса Буцаева.

Чеки и бумага для факсов относятся к неперерабатываемым отходам. Они сделаны из термобумаги, в составе которой есть бисфенол А. Это токсичное вещество, которое загрязняет остальную макулатуру. Существует небольшое количество пунктов приема, куда можно сдать чеки, которые собирают их и передают предприятиям, которые работают с чеками, например, добавляют в стройматериалы или используют для дорожного покрытия. Однако таких предприятий единицы. Поэтому большая часть чеков попадает на полигон и загрязняет окружающую среду.

Для полного перехода на электронные чеки правительству потребуется дополнение закона, обеспечивающего приоритет такого чека перед бумажным (п. 2 статьи 1.2 54-ФЗ).