Экология 16 апреля 2024, 11:20 РЭО предложил освободить предпринимателей от НДС за сдачу просрочки на благотворительность

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Российский экологический оператор предложил отменить налоги для предпринимателей, которые отдают продукты с истекшим сроком годности на благотворительность. Это позволило бы сократить пищевые отходы, говорится в Концепции РЭО по минимизации образования отходов в Российской Федерации.

«По экспертным оценкам, в России образуется 17 млн тонн отходов продуктов питания. Потери продуктов превышают 40%: более 20% - на стадии производства, переработки и транспортирования; более 9% - на стадии хранения и реализации конечным потребителям; около 12% выбрасывается по истечению срока годности. Сокращение потерь продукции позволило бы сократить долю образования пищевых отходов в домохозяйствах на 82%, а в торговых объектах на 70%. РЭО предлагает внести изменения в законодательство о налогах и сборах, которые освободят бизнес от уплаты налога на добавленную стоимость в случае передачи продуктов питания третьим лицам в благотворительных целях», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В торговых объектах большую часть продукции с истекшим сроком составляет молочная продукция, овощи, хлебобулочные и макаронные изделия, мука. В домохозяйствах по истечении срока годности потребители выбрасывают хлебобулочные и макаронные изделия, фрукты и овощи.

«Образование 17 миллионов тонн пищевых отходов является источником выброса более 2 млн тонн свалочного газа. Стоимость потерянных продуктов питания оценивается более чем в 1,6 трлн рублей, что соответствует 12% оборота розничной торговли продуктами питания в Российской Федерации», — отметил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Существующая система налогообложения дестимулирует предприятия оптовой и розничной торговли безвозмездно передавать продовольственные товары, так как они должны в таком случае платить налог на добавленную стоимость за реализованную продукцию.

Торговым объектам экономически выгодно списывать просроченную продукцию, взаимодействовать с региональными операторами, организациями, оказывающими услуги по транспортированию отходов, исключая передачу продукции в благотворительных целях до истечения сроков ее годности.

При проработке вопроса налогового стимулирования необходимо исключить возможность продажи продовольственных товаров, направленных на благотворительность, и исключить возможность занижения налоговой базы недобросовестными торговыми сетями.

Впервые Концепция РЭО была представлена 21 марта 2024 года на заседании общероссийской общественной организации «Деловая Россия». До конца года она должна быть утверждена Правительством. После этого будет разработана и утверждена дорожная карта, в которой зафиксируют конкретные мероприятия и сроки их исполнения.