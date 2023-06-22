Экология 22 июня 2023, 13:35 РЭО предложил однозначно определить право собственности на отходы

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Уголовные аспекты обращения с ТКО обсудили на заседании в ТПП РФ

Совет Торгово-промышленной Палаты РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии провел 21 июня заседание на тему «Уголовный аспект обращения с твердыми коммунальными отходами». Представители Российского экологического оператора, принимавшие участие в заседании, обратили внимание на ситуацию с правоприменением в области утилизации отходов от использования товаров, в частности текстиля, а также на проблемы, связанные с переходом права собственности на отходы, полученные в результате раздельного накопления и сортировки ТКО.

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«Вопросы права собственности в области обращения с ТКО возникают уже не первый год. При рассмотрении этих вопросов в судах участники судебных процессов сталкиваются с неоднозначной правоприменительной практикой. Перед нами стоит задача более четко разрешить этот юридический вопрос, однозначно определить, кто владеет отходами и вторичными ресурсами по всей цепочке с момента возникновения отходов до их утилизации или захоронения», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов обратил внимание на проблему, связанную с утилизацией отходов от использования товаров, в частности текстиля. Определить право собственности на данную фракцию проблематично даже после передачи ее специальным фондам.

«Контейнер для текстиля в текущем законодательстве на контейнерной площадке появиться не может, потому что его наличие там не предусмотрено, это будет, условно говоря, не контейнер регоператора, а контейнер какого-то третьего лица. И в случае, если гражданин туда решит на переработку положить какую-то определенную вещь, то тут с правом собственности все будет гораздо хуже. Поэтому в настоящее время в Российской Федерации вопросами утилизации текстиля (сбором и последующей передачей) занимаются фактически фонды, которым приходится принимать в дар эту фракцию и впоследствии передавать утилизаторам», — сказал Игорь Забралов.

Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин обозначил три составляющие проблематики — это право собственности на отходы, накапливаемые на контейнерных площадках, получаемых в результате сортировки и захораниваемых на полигонах.

«Если мы говорим про контейнерную площадку, то основные вопросы возникают при осуществлении раздельного сбора. Надо четко понимать, когда отходы становятся собственностью регионального оператора. Ведь есть собственники контейнерной площадки, есть владельцы контейнеров, и это, как правило, не региональные операторы. Например, если собственник площадки на свои деньги организовал раздельный сбор, чтобы сдавать отходы на утилизацию, должны ли они попадать в собственность региональному оператору? Надо уточнять, в какой момент собственность на отходы переходит к региональному оператору, и, прежде всего, разбираться с тем, как осуществляется раздельный сбор и кто владеет вторичными ресурсами, собираемыми в контейнеры для раздельного сбора», — сказал Алексей Макрушин.

Что касается сортировок, то проблема заключается в том, что, как правило, вторичные ресурсы, полученные после сортировки, принадлежат владельцу сортировки, а остатки сортировки передаются региональному оператору для транспортирования на полигон.

«Эта схема не очень хорошо укладывается в гражданское законодательство, в силу которого все отходы — и „вершки“, и „корешки“ — должны принадлежать одной организации, либо владельцу сортировки, либо региональному оператору», — добавил Макрушин.

Что касается полигонов — есть случаи, когда люди собирают на них пластик и дальше направляют его на утилизацию. «Первое решение, которое мы должны принять, это как относиться к деятельности по сбору отходов на полигоне и как их утилизировать. Либо ее декриминализировать, либо, если такая деятельность недопустима, ее все-таки запрещать», — отметил замглавы РЭО.

Участники заседания обсудили право собственности на ТКО и типичные нарушения в сфере обращениями с ТКО, допускаемые операторами, преступления, связанные с хищениями и присвоением твердых коммунальных отходов и содержащихся в них полезных компонентов.

«Мы видим, что существует данная проблема, и со стороны исполнительных органов власти нужно ее обозначать. Мы будем над ней работать, я уже вижу, что надо посмотреть все, что касается Гражданского кодекса, статьи 4 89-ФЗ, статьи 247 УК РФ, вообще посмотреть, какая практика существует, разобраться со статьей 9 89-ФЗ и всецело изучить этот вопрос, чтобы эту правовую неопределенность устранить», — отметил Луговой.

В заседании приняли участие члены Совета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии, представители ТПП регионов России, осуществляющие деятельность в сфере обращения с отходами, в т. ч. ТКО, а также правоохранительные органы и представители региональных органов власти.