Экология 09 августа 2023, 11:50 РЭО предложил использовать данные Росстата для контроля за выпуском упаковки РЭО

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Для определения массы произведенных товаров в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) могут начать использовать данные Росстата. Такую возможность обсудили на площадке Совета Федерации представители Российского экологического оператора, Росстата, а также Минприроды и Минпромторга России.

«4 августа Президент Российской Федерации подписал федеральный закон, который вносит существенные изменения в систему РОП. Основным изменением стал перенос ответственности за утилизацию выпускаемой в оборот упаковки с производителей товаров на производителей упаковки и постепенный переход к обеспечению ее 100% утилизации до 2027 года. В Совфеде при участии РЭО было проведено совещание, на котором обсуждался учет производимых товаров и упаковки. Существующая система статистического учета Росстата может стать одним из механизмов, позволяющих получать достоверные сведения о массе производимой продукции в стране и применять их в рамках РОП», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Закон о РОП вступит в силу с 1 января 2023 года. Федеральные органы власти уже приступили к разработке подзаконных актов, которые будут влиять на реализацию положений принятого закона. В рамках проводимой работы рассматривается возможность совершенствования статистической отчетности, которая предоставляется в единую федеральную государственную информационную систему учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ).

«В настоящее время респонденты, которые предоставляют статистическую информацию в Росстат, в качестве единиц измерения производимой продукции должны указывать ее объем, площадь, количество или стоимость. Для системы РОП важен показатель массы произведенного изделия. Нужен официальный источник информации, а не просто сведения участников отрасли, которые собираются в ручном режиме. Работа, проводимая Росстатом в данном направлении, крайне важна. Мы со своей стороны предложили ее совершенствовать и внести соответствующие изменения в номенклатуру товаров, а также формы статистической отчетности», — отметил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

На сегодняшний день учет отходов от использования товаров осуществляется с использованием ЕФГИС УОИТ. Росстат выступает в качестве одного из поставщиков наиболее чувствительной информации о количестве производимого в России товара, указала сенатор Елена Зленко.

«Статистические данные, собираемые с респондентов, являются основой для обеспечения информирования государства и общества в первую очередь о социальных, экономических и экологических процессах в стране. Перед нами стоит задача по реализации положений принятого закона и дальнейшем развитии обращения с товарами и упаковкой, утративших потребительские свойства.

С порядком действий с коллегами из Минприроды России, Росстата и Российского экологического оператора определились», — сказала она.

По словам Зленко, со стороны Совета Федерации будет оказываться сопровождение и поддержка в реализации принятых решений.