Экология 08 июня 2023, 09:03 РЭО предлагает начать поэтапный отказ от выброса старой одежды в контейнеры для ТКО

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Текстиль предлагают собирать на утилизацию через розницу

Поэтапный отказ от накопления отходов текстиля с твердыми коммунальными отходами (ТКО) предложил Российский экологический оператор. Предложение стало одной из 34 мер, вошедших в дорожную карту, к разработке которой РЭО приступил для совершенствования регулирования сферы утилизации текстильных отходов. Сбор текстиля предлагается организовать на базе предприятий розничной торговли через специальные контейнеры и фандоматы.

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«В России образуется около 2 млн тонн текстильных отходов, обязательной утилизации подлежат 10%, но существующих мощностей утилизаторов хватает в лучшем случае на 2%. Большой урон окружающей среде во всем мире наносит так называемая индустрия fast-fashion. Зарубежные ученые провели исследования, согласно которым одежды сейчас производится почти вдвое больше, чем в 2000 году — около 62 млн тонн одежды и другой текстильной продукции в год, а к 2030 году этот показатель может достичь 102 млн тонн. В прошлом году на Российском экологическом форуме РЭО анонсировал начало работы по совершенствованию госрегулирования в области обращения с текстильными отходами. С экспертным сообществом мы уже приступили к разработке дорожной карты с конкретными мероприятиями. Среди них, например, поэтапное введение отказа на накопление отходов текстиля с ТКО. Мы понимаем, что 95% текстиля, попадающего в ТКО, в будущем не подлежит утилизации или сложно и дорого утилизируется», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Разработкой дорожной карты РЭО занимается совместно с Минприроды России, ТПП России, а также коллегами из профессиональных союзов и ассоциаций. В нее вошли мероприятия, направленные на анализ ситуации и оптимизацию использования исходного сырья, сокращение образования текстильных отходов, развитие инфраструктуры обращения с текстильными отходами, создание экономических и регуляторных стимулов развития отрасли.

Помимо поэтапного запрета текстильных отходов в общих контейнерах ТКО, предусмотрены такие мероприятия, как введение требований к предприятиям розничной торговли, осуществляющим продажу текстильной продукции, по организации мест размещения инфраструктуры приема отходов текстиля (контейнеры, фандоматы и т. п.), установление показателей для субъектов РФ по созданию инфраструктуры сбора текстильных отходов.

«На сегодняшний день проект плана, который проходит обсуждение с коллегами и экспертами отрасли, включает 34 мероприятия, которые в том числе предусматривают подготовку двух проектов федеральных законов. Прежде всего, речь идет о поправках в 89-ФЗ (об отходах), 7-ФЗ (об охране окружающей среды) и 488-ФЗ (о промышленной политике)», — анонсировал содержание проекта дорожной карты директор по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгий Петришин.

На сессии также обсудили переход от линейной системы производства текстиля к циклической, влияние производства, утилизации, переработки текстиля на окружающую среду, технологии дизайна и переработки текстильной продукции, вторичное использование продукции из текстиля, возможности HoReCa и fashion-индустрии в устойчивом обращении с текстилем, перестройку базовых принципов устройства бизнеса моды, популяризацию ответственного обращения с отходами текстильной продукции.