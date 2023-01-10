Экология 10 января 2023, 14:23 РЭО повысили рейтинг кредитоспособности

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Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным

30 декабря 2022 рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг кредитоспособности РЭО и присвоило компании рейтинг на уровне ruA+. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, РЭО, а также данные АО «Эксперт РА». Прогноз по рейтингу — стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.

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Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотркредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

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Как отмечает агентство, существенные ключевые инвестиционные и финансовые решения РЭО определяются поддерживающей структурой.

"В совокупности факторов кредитный рейтинг компании соответствует условному рейтинговому классу поддерживающего лица, Российской Федерации (ruAAA), уменьшенному на 4 уровня", - говорится в релизе.

Агентство напоминает, что кроме ведения работ с законодательной базой, просветительских и научных работ, компания уполномочена на софинансирование на льготных условиях новых проектов по строительству объектов обработки, утилизации и захоронения ТКО, как в рамках участия в уставном капитале проектных компаний, так и предоставлении поручительств по долговым обязательствам и непосредственно долговое финансирование проектов через приобретение облигаций или выдачу займов. Минимальная доходность РЭО по таким займам определена на уровне 1/2 ключевой ставки Банка России, компания не предполагает собственные инвестиции как единственный источник финансирования проектов.

Позитивным фактором для инвесторов также выступает расширение мер государственной поддержки, в виде предоставления компании государственной субсидии, которая позволит компании компенсировать расходы на организацию облигационных займов и на выплату купона в размере 90% от ключевой ставки Банка России, добавляет агентство.

По данным агентства, помимо инвестирования средств в рамках получаемой субсидии, РЭО планирует выйти на публичный долговой рынок с выпусками в рамках программы облигаций с планами по заимствованию до 100 млрд рублей до 2024 года включительно, поступления от которых будут направляться на инвестиции в новые проекты.

Влияние государства оценивается агентством как сильное – государство в лице Правительства Российской Федерации определяет финансовую и инвестиционную стратегию через формирование Наблюдательного совета,принимающего решение по ключевым сделкам и регламентирующим деятельность компании документам, атакже устанавливающего целевые ключевые показатели эффективности. Совет назначается сроком на три года и в его состав входят Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Министр природных ресурсов и экологии, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Первый заместитель министра промышленности и торговли и генеральный директор компании. Наблюдательный совет утверждает ключевые документы, определяющие характер деятельности компании, включая стратегию развития сроком на пять лет и ежегодный бюджет.

По данным консолидированной отчетности ППК «РЭО» по стандартам МСФО, активы компании на 30.06.2022 составляли 18.3 млрд руб., капитал – 227 млн руб. Чистая прибыль по итогам первого полугодия 2022 года составила 180 млн руб.

Повышение рейтинга — логичный результат деятельности ППК «Российский экологический оператор» и обусловлено финансовыми результатами по итогам 2022года, а также позитивным взглядом менеджмента компаниина дальнейший потенциал увеличения масштабов бизнеса.