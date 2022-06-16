РЭО поставит СИБУРу вторсырье из 600 млн переработанных пластиковых бутылок

Российский экологический оператор и СИБУР заключили договор поставки вторсырья, направленный на развитие экономики замкнутого цикла и сотрудничества в сфере обращения с отходами. Соглашение подписали генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Благодаря поставкам РЭО на производство СИБУРа в переработку удастся направлять до 600 млн пластиковых бутылок ежегодно.

«ПЭТ используется при производстве пластиковой упаковки для различных товаров по всему миру. Он считается одним из самых распространенных полимеров при производстве таких товаров, как напитки, синтетические ткани, медизделия и не только. Для экономики замкнутого цикла переработка и возвращение материалов в оборот являются главным принципом. И один из наиболее подходящих материалов — это пластик, который выгодно собирать и перерабатывать. Соглашение с СИБУРом в этом плане будет способствовать развитию сферы обращения с отходами, а также достижению целевых показателей нацпроекта „Экология“. Начиная с третьего квартала 2024 года ППК РЭО будет поставлять до 10 тысяч тонн флексы для производства СИБУРа ежегодно. Это первый подобный проект ППК РЭО в сфере переработки, и его реализация — отличный старт для стратегического сотрудничества по ЭЗЦ-проектам и решению вопроса пластиковых отходов», — отметил Денис Буцаев.

Для исполнения своих обязательств по договору РЭО реализует инвестиционный проект по производству ПЭТ-флексы из использованной пищевой упаковки. Планируется, что ППК будет закупать бутылки на сортировках, отправлять их на переработку и полученную ПЭТ-флексу продавать СИБУРу. Предприятие, на котором будут перерабатываться бутылки, расположено в Челябинская область.

Прозрачная и голубая флекса будет поставляться на проектируемое башкирское предприятие СИБУРа «ПОЛИЭФ» для производства rPET-гранул пищевого качества под брендом Vivilen с содержанием вторичного сырья до 25%. Этот договор позволит закрыть треть потребности предприятия в ПЭТ-флексе после выхода на проектную мощность.

«Как ответственный производитель полимерной продукции в России мы безусловно заинтересованы в развитии экономики замкнутого цикла. Компания продолжает реализацию инвестпроектов в области вовлечения вторичного сырья в производство, которые способствуют решению задачи эффективной утилизации пластиковых отходов. Наш проект по производству Vivilen rPET на „ПОЛИЭФ“ не только позволит удовлетворить спрос на экологичную упаковку, но и стимулирует развитие отрасли переработки, с привлечением дополнительных инвестиций в эту сферу в других регионах России. Сотрудничество с РЭО — наглядный тому пример», — сказал Михаил Карисалов.