Выпускников призвали отказаться от запуска воздушных шаров

Если каждый выпускник школы запустит в воздух по шарику, то в окружающей среде окажется огромное количество неперерабатываемого латекса и пластика. Поэтому от этой традиционной акции лучше отказаться. Об этом заявили в Российском экологическом операторе (РЭО).

В этом году из школ выпускаются 697 тысяч учеников. Если каждый из них запустит в небо один шарик, то в окружающей среде будут находиться более двух тысяч килограммов неперерабатываемого пластика и латекса.

«Они разлетятся по всей стране, попадут в почву и воду и будут разлагаться более четырех лет. За эти годы остатки шаров могут <…> загрязнить природу», — сказал глава РЭО Денис Буцаев. Его процитировала пресс-служба организации.

В РЭО объяснили, что остатки шаров при лучшем раскладе попадут в бак для смешанных отходов. Они будут разлагаться от четырех до 100 лет.

Латексные шары часто называют биоразлагаемыми, но на самом деле они неэкологичны из-за добавления в них полимеров. Остатки шариков могут попасть в живые организмы.

Например, биологи Томского государственного университета весной 2020 года обнаружили сотни микрочастиц пластика в речной рыбе.

«По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, более 220 видов живых организмов поглощали в естественных условиях частицы микропластика», — отметили в РЭО.

Реформа отрасли обращения с отходами стартовала в России 1 января 2019 года. Ее цель — сделать обращение с мусором более цивилизованным. Важная задача — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.