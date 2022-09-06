РЭО поможет ВымпелКому утилизировать отходы | 360°

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РЭО поможет ВымпелКому утилизировать отходы

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ППК «Российский экологический оператор» и ПАО «ВымпелКом» договорились о сотрудничестве в сфере развития экономики замкнутого цикла и подписали соответствующий меморандум на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2022).

«Совместная работа РЭО с крупнейшим телеком-оператором будет направлена на организацию системы накопления и передачи на утилизацию отходов компании. Мы также проработаем такую возможность в отношении отработанных товаров, которые смогут сдавать клиенты сети. Еще мы проанализируем потребность компании в применении продукции со вторсырьем. РЭО наладит взаимодействие с утилизаторами и иными компаниями, привлекаемыми в рамках создания экономики замкнутого цикла. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

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Меморандум предполагает совместную работу в следующих направлениях:

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  • развитие программ по утилизации электронного и электротехнического оборудования, утратившего потребительские свойства;
  • реализация программ, направленных на развитие бережливого потребления и расширение использования товаров, произведенных с применением вторичного сырья;
  • взаимодействие с профильными индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, разрабатывающими и внедряющими передовые, экологичные решения в сфере глубокой переработки отходов;
  • повышение эффективности существующих программ сторон и системное внедрение принципов экономики замкнутого цикла.

«Мы уже внедряем бизнес-процессы и технологические решения, способствующие экологизации бизнеса через ресурсосбережение и снижение образования отходов при сохранении высокой эффективности деятельности. Я уверен, сотрудничество с РЭО позволит нам выйти на новый этап развития повестки, что будет способствовать развитию экономики замкнутого цикла и решению важных экологических задач страны», — сказал генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Александр Торбахов.

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