Экология 06 сентября 2022, 14:12 Поделиться Telegram

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Viber РЭО поможет «Самолету» масштабировать сеть фандоматов и РСО в жилых домах

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Стратегическое соглашение о сотрудничестве, направленном на развитие инфраструктуры раздельного сбора отходов и автоматической сортировки тары с помощью установки специальных типовых решений, на Восточном экономическом форуме подписали ППК «Российский экологический оператор» и онлайн-платформа сервисов с недвижимостью «Самолет Страна».

«Сейчас все больше людей интересуются проблемами экологии, бережного отношения к природе и возможностями по раздельному сбору отходов. В рамках реализации государственной политики в области экологического развития России, на период до 2030 года в части обращения с отходами, предполагается полный переход на раздельный сбор вторресурсов. Однако это будет зависеть от экологической сознательности каждого жителя страны, а также от развитости инфраструктуры раздельного сбора отходов. Если контейнеры и фандоматы будут располагаться в шаговой доступности от жилых домов, то жители более активно будут ими пользоваться», — поделился генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

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Стороны договорились о системном взаимодействии по проектам, направленным на развитие экопросвещения и популяризацию экологических знаний, а также развитие совместных программ путем информирования и вовлечения жителей в раздельный сбор отходов.

«Ответственное отношение к экологии, активное участие в эко-программах, информирование о современных способах сортировки и сбора отходов — все эти вопросы входят в ESG-повестку группы „Самолет“. В рамках ее реализации в наших проектах установлены фандоматы для сбора банок и бутылок, специальные контейнеры для сбора автошин, батареек, одежды и бытовой техники, а экобонусы, которые жители получают за вторсырье, могут быть потрачены на оплату ЖКХ. Мы надеемся, что в рамках соглашения с РЭО сможем кратно масштабировать программу по установке фандоматов и контейнеров для раздельного сбора отходов», прокомментировал управляющий партнер «Самолет Страна» Александр Прыгунков

За 9 месяцев аппараты для приема тары собрали 530 000 пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

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