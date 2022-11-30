Экология 30 ноября 2022, 15:35 РЭО поможет Газпромбанку наладить переработку мебели и техники

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До конца 2023 года будет сформирован список продукции из вторсырья, которые могут быть использованы в Банке.

Газпромбанк и Российский экологический оператор подписали «дорожную карту» по развитию принципов экономики замкнутого цикла на площадках Банка. Подписи под документом поставили генеральный директор РЭО Денис Буцаев и первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов. Соглашение подразумевает организацию системы утилизации старой мебели и техники кредитной организации.

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«Правительство включило в перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года новый федеральный проект „Экономика замкнутого цикла“. В рамках „Экономики замкнутого цикла“, чьим руководителем назначен РЭО, в стране построят уникальные объекты — экотехнопарки. Они будут возвращать в оборот ежегодно более миллиона тонн вторсырья. Однако чтобы достичь синергетического эффекта в построении циркулярной экономики, необходима совместная работа и государства, и бизнеса, и общества. И очень радует, что крупные компании активно вступают в работу по создании новой системы. В рамках Меморандума и Дорожной карты РЭО вместе с банком проведет ряд мероприятий, направленных на совершенствование системы обращения отходов, использование вторичных ресурсов и сокращение объема захоронения отходов, которые образуются в ходе деятельности Газпромбанка. До конца 2023 года будет сформирован список продукции из вторсырья, которые могут быть использованы в Банке. Также будет подготовлен перечень подрядчиков, занимающихся обращением с вторичными ресурсами, в том числе электротехнического и электронного оборудования, пластмасс, мебели, а также иных ресурсов, утративших потребительские свойства», — сообщил Денис Буцаев.

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На площадках Банка с целью популяризации системы обращения с отходами, организованной на принципах экономики замкнутого цикла, планируется привлечь управляющие компании, заготовителей и утилизаторов вторичных ресурсов, региональных операторов ТКО, производителей и поставщиков продукции, а также иные организации. Разработанные механизмы и подходы планируется применять в дальнейшем на постоянной основе.

Важным элементом Дорожной карты являются программы экологического просвещения ППК РЭО, нацеленные на максимальное вовлечение сотрудников и клиентов Газпромбанка в процесс раздельного накопления отходов и их вторичное использование.

«Газпромбанк и ППК РЭО успешно взаимодействуют как в рамках ранее заключенного Соглашения о сотрудничестве в целях развития области обращения с твердыми коммунальными отходами в Российской Федерации, так и подписанного в 2022 году Меморандума о сотрудничестве в сфере развития экономики замкнутого цикла в Российской Федерации. Подписанная сегодня Дорожная карта призвана конкретизировать наше сотрудничество. Уверен, что внедрение программ по переработке и использованию вторичных ресурсов в одной из крупнейших финансовых организаций России внесет свой вклад в успешную реализацию федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“, цель которого — способствовать ресурсосбережению, что в итоге приведет к улучшению экологической ситуации в нашей стране», — отметил Первый Вице-Президент Газпромбанка Роман Панов.