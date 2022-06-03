РЭО получит данные с мусоровозов в Белгородской области

Российский экологический оператор и Белгородская область договорились о взаимодействии при передаче данных по движению мусоровозов. Соглашение на полях конференции Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР) подписали генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Центр экологической безопасности» Даниил Медведев.

«В рамках соглашения РЭО и ООО „ЦЭБ“ будут взаимодействовать при передаче данных по движению мусоровозов. Данные будут аккумулироваться в Российском экологическом операторе, здесь мы их проанализируем и дадим оценку прослеживаемости движения отходов от контейнера до объекта по сортировке. Информационное сотрудничество при передаче данных по движению мусоровозов позволит лучше контролировать деятельность регоператоров», — отметил Денис Буцаев.

В рамках соглашения ООО «ЦЭБ» будет вправе привлекать к реализации направлений сотрудничества подведомственные учреждения. В свою очередь ППК РЭО определит состав, форматы и сроки передачи сведений по движению мусоровозов, передаваемых в ППК РЭО, а также условия предоставления доступа к информационным ресурсам.

«Обращение с ТКО в Белгородской области полностью цифровизировано. Все мусоровозы оборудованы системой ГЛОНАСС, все полигоны оборудованы весовым контролем, в режиме онлайн информация о фактах взвешивания мусоровозов поступает в систему контроля. 11,5 тысячи контейнеров оборудованы датчиками наполненности, которые помогают выстраивать оптимальные маршруты для техники. Мы постоянно работаем над улучшением качества оказания услуги населению и совместно с ППК РЭО сможем выстроить лучшую логистику в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами», — отметил и. о. директора ООО «ЦЭБ» Даниил Медведев.

Российский экологический оператор также участвует в решении методологических и технических вопросов по передаче данных по движению мусоровозов. Стороны также могут проводить отчетные встречи с участием руководителей.