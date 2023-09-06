Экология 06 сентября 2023, 09:33 РЭО получил поддержку на облеты полигонов в рамках федпроекта по беспилотникам РИА «Новости»

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Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил об утверждении Правительственной комиссией по вопросам развития беспилотных авиационных систем (БАС) пяти федеральных проектов, входящих в состав Национального проекта по развитию БАС.

В состав 5 утвержденных федеральных проектов в том числе входит проект «Стимулирование спроса на отечественные БАС», в паспорт которого включены результаты по облетам полигонов Российского экологического оператора.

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«Применение беспилотников стало неотъемлемой частью технологического развития нашей страны. В отрасли по обращению с отходами беспилотные летальные аппараты применяются не первый год и показали свою эффективность. Мы провели облеты на около 500 полигонах, оценили их остаточную вместимость, объемы накопленных отходов, а также статус эксплуатации полигонов. И все это при помощи технологий, которые ускоряют и оптимизируют процессы. В федеральный проект „Стимулирование спроса на отечественные БАС“ РЭО вошел с двумя результатами — это закупка отечественных БАС, в частности мультироторов легких и дронопортов для удаленного мониторинга строительства перспективных объектов, а также приобретение услуги по облету действующих полигонов с последующей обработкой данных», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Помимо проекта «Стимулирование спроса на отечественные БАС» члены комиссии утвердили такие федеральные проекты, как «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации БАС», «Кадры для Беспилотных авиационных систем», «Перспективные технологии для БАС», «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и комплектующих».

«В 2023 году, до старта федеральных проектов, направленных на развитие БАС, РЭО протестирует новые технологии мониторинга действующих полигонов — это оборудование беспилотников не только лидарами, но и воздушными тепловизорами, газоанализаторами, и создаст еще 100 цифровых двойников полигонов. Следует отметить, что также РЭО уже приступило к созданию своей информационной системы по хранению, визуализации и обработке данных, получаемых с БАС, удаленному запуску беспилотников, установленных в дронопортах», — отметил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

В июне 2023 года Правительство РФ утвердило Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. По словам Андрея Белоусова, национальный проект «Беспилотные авиационные системы» должен заработать в полную силу уже с 1 января 2024 года.

Ранее РЭО сообщал, что получил первые 40 заявок на проведение воздушного лазерного сканирования полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2023 году. Самыми активными регионами стали Московская, Кировская, Мурманская области, Приморский край. Подать заявку на облет можно через сайт РЭО.