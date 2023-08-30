Экология 30 августа 2023, 10:49 РЭО получил первые 40 заявок на сканирование мусорных полигонов РЭО

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Первые 40 заявок на проведение воздушного лазерного сканирования полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) поступили в Российский экологический оператор. В прошлом году облеты провели на почти 500 полигонах.

«РЭО продолжает принимать заявки от российских регионов на воздушное лазерное сканирование полигонов ТКО. На данный момент мы получили уже 40 заявок. Самыми активными выступили Московская, Кировская, Мурманская области, Приморский край. Напомню, что облеты полигонов беспилотниками позволяют определить широкий спектр параметр объектов размещения, в том числе остаточную вместимость и объем накопленных отходов, фактическую крутизну углов, а также определить фактическое состояние эксплуатации полигонов. На сегодняшний день на 496 полигонах России были проведены облеты, ожидаем включения в работу владельцев всех оставшихся объектов», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Участвовать в проекте могут объекты, включенные в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), объекты, разрешенные ко временной эксплуатации по приказу Минприроды № 765, объекты, включенные в электронную модель федеральной схемы и используемые для приема ТКО.

«В рамках проекта мы создали целую базу цифровых двойников полигонов. Как выглядит весь процесс: облет осуществляет беспилотный летательный аппарат, оборудованный поверенным лидаром. Далее мы обрабатываем полученные данные и на их основе создаем ортофотоплан, ситуационные планы полигона и строим трехмерные цифровые модели объектов, позволяющей определить его ключевые параметры. В конце также производится визуальный анализ эксплуатации объектов», — отметил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Подать заявку на облет можно через сайт РЭО.