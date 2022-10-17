РЭО подвел итоги Российской экологической недели: 36,5 тонны отходов собрали волонтеры по всей стране | 360°

Экология 17 октября 2022, 17:13 РЭО подвел итоги Российской экологической недели: 36,5 тонны отходов собрали волонтеры по всей стране

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Более 150 мероприятий прошло в рамках Российской экологической недели. В них приняли участие более 10 000 человек, было собрано 36,5 тонны отходов, из которых большая часть отправилась на переработку. Российская экологическая неделя проходила с 10 по 16 октября в России. Серию мероприятий экологической направленности предложил учредить Российский экологический оператор, вице-премьер Виктория Абрамченко предложила сделать РЭН ежегодным событием. В течение недели по всей стране проходили субботники, акции по сбору вторсырья (макулатуры, электроники), экскурсии на мусороперерабатывающие заводы, а также состоялось главное событие отрасли обращения с отходами — Российский экологический форум.

«Российская экологическая неделя охватила более половины российских регионов. Мы провели 151 мероприятие по всей России. Участие в РЭН приняли более 10 тысяч человек. Это не только люди, чья деятельность связана с отраслью обращения с отходами, но и простые граждане нашей страны, которым не безразличны вопросы экологии и бережное отношение к природе. За время проведения РЭН было собрано более 20 тонн вторичного сырья в рамках Дня сбора макулатуры и Дня переработки электролома (2 тонны). На субботниках, в которых приняли участие 1000 человек, было собрано 16,5 тонны отходов. Масштаб Российской экологической недели не имеет границ, и мы рады, что Виктория Валериевна поддержала проведение этого события, предложив учредить РЭН как ежегодное событие», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Российский экологический форум прошел 10–11 октября 2022 года в Московской области. За два дня мероприятия состоялось 18 профессиональных дискуссий, посвященных работе региональных операторов, цифровизации отрасли, расширенной ответственности производителей (РОП), экономике замкнутого цикла, инвестициям, нормативному регулированию и эковолонтерству. В дискуссиях приняли участие спикеры из различных институций, представители бизнеса, региональных операторов, компаний-утилизаторов, органов власти, общественных организаций. Всего в мероприятии приняли участие более 2600 человек. Также состоялось подписание 13 соглашений. Было организовано 14 онлайн-трансляций сессий и 14 интервью с экспертами — видеоматериалы опубликованы на сайте РЭФ.

День макулатуры. Совместно с эковолонтерским движением «Делай!» РЭО организовал акции по сбору макулатуры, лекции на тему переработки, мастер-классы и экскурсии на мусороперерабатывающие заводы. Акции и интерактивные лекции по сбору макулатуры прошли с 10 по 16 октября в Вологодской, Владимирской, Кемеровской, Магаданской, Псковской, Оренбургской областях, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Крым. Акции по сбору макулатуры в рамках проекта «Миллион — Родине!» прошли в Кемеровской, Тамбовской областях, Ненецком автономном округе, Краснодарском крае и Якутии 11 и 12 октября. Всего было собрано 20 тонн вторсырья. В День переработки электроники было собрано 2 тонны вторсырья.

Субботники прошли с 12 по 16 октября. На них пришло 1000 человек и было собрано 16,5 тонны отходов. Экскурсии на объекты обращения с отходами были проведены в Свердловской, Воронежской, Челябинской, Волгоградской, Самарской областях и Приморском крае.

Уроки экологии в рамках РЭН прошли в школах России, его организаторами стали педагоги — участники образовательного цикла «Зеленый ЭкоХод» из 68 субъектов РФ. Всего было проведено более 1000 уроков за неделю.

Региональные операторы также поддержали РЭН и провели экоуроки, организовали сбор макулатуры и экскурсии у себя на предприятиях. Мероприятия проводили в том числе «ЭкоСтройРесурс» в Самарской области, «ЦЭБ» в Белгородской области, «Приморский региональный оператор» в Приморском крае.

Вице-премьер Виктория Абрамченко предложила учредить Российскую экологическую неделю (РЭН) и проводить мероприятие ежегодно. Об этом она сообщила на пленарном заседании Российского экологического форума «Экономика замкнутого цикла: от планов к первым результатам».