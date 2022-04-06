РЭО подвел итоги реализации реформы чистоты в феврале 2022 года

Российский экологический оператор (РЭО) подвел итоги за второй месяц 2022 года в части выполнения мероприятий в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». По данным регионов, представленным РЭО, на обработку (сортировку) в феврале было направлено 46,2% ТКО. До конца года в 18 субъектах РФ планируется ввести в эксплуатацию 29 объектов обращения с ТКО.

«РЭО продолжает сбор данных от регионов в части объемов обработки и утилизации ТКО. Согласно мониторингу, в феврале 2022 года доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в Российской Федерации составила 46,2%. Кроме того, по информации от регионов, в субъектах РФ до конца 2022 года будет введено 29 объектов обращения с отходами», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

При этом в январе, по данным регионов, на обработку было направлено 40% ТКО, уточнили в РЭО.

«До конца 2022 года, по данным мониторинга РЭО, регионами запланированы к вводу в эксплуатацию 29 объектов обращения с ТКО в 18 субъектах Российской Федерации по шести федеральным округам (ЦФО — 7 регионов, 11 объектов; ПФО — 3 региона, 8 объектов; УФО — 2 региона, 2 объекта; СФО — 3 региона, 3 объекта; СЗФО — 1 регион, 2 объекта; ДФО — 2 региона, 3 объекта). Из них пять — комплексные объекты, 13 — объекты обработки, 9 — захоронения, 2 — утилизации», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.