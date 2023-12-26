Экология 26 декабря 2023, 10:59 РЭО подвел итоги работы цифровой платформы по торговле вторсырьем за 2023 год РЭО

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Российский экологический оператора подвел итоги работы Электронной торговой площадки по купле-продаже вторсырьем (ЭТП). За 2023 год работы количество пользователей на ней выросло в 3 раза, а число выставленных лотов — в 4 раза.

«РЭО подводит итоги работы ЭТП за 2023 год, напомню, что площадку мы создали чуть больше года назад. В этом году показатели электронной торговой площадки регулярно росли, число пользователей увеличилось в три раза с 639 в январе до 2180 в декабре, а динамика прироста по лотам представляет собой рост в 4 раза — с 260 лотов в январе до 1082 лотов в декабре. При этом суммарное предложение по всем действующим лотам достигло 2,693 млрд рублей. Также регулярно расширялся функционал площадки — это и удобные кредитные услуги, и блок для исполнения расширенной ответственности производителей (РОП), и персональное сопровождение сделок», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Классификация зарегистрированных пользователей ЭТП на конец 2023 года представлена следующим образом: товаропроизводители и импортеры — 38,76%, утилизаторы — 24,63%, заготовители — 14,45%, объекты обработки и региональные операторы — 14,45%, прочие — 7,71%.

ЭТП охватывает большую долю профессиональных участников отрасли по обращению с отходами, среди них 630 компаний в сфере заготовления и сортировки (охват 100%) и 537 утилизаторов (охват 89,50%).

Лоты, выставленные на ЭТП, классифицируются следующим образом: полимеры — 30,96%, макулатура — 18,67%, электроника — 9,33%, стекло — 9,24%, резина — 8,13%, металл — 7,02%, промышленные и строительные отходы — 4,07%, текстиль — 4,16%, прочее — 6,84%, нефтепродукты — 1,57%.

«В 2023 году на ЭТП были добавлены модули логистики, кредитования, страхования, услуга „Личный брокер“, функция „Удаленный эколог“ по консультированию, в том числе на тему РОП, калькулятор экосбора, закрытые торги, программа лояльности в виде системы экобаллов, выгрузка отчетов, персональное сопровождение сделок, чат-бот и горячая линия. На этом мы, конечно, не собираемся останавливаться и продолжим развивать площадку по торговле вторсырьем и в следующем году. Следите за обновлениями», — отметил руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов.

РЭО создал Электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке. С 1 января 2024 года доступ к площадке станет платным, но для новых пользователей доступ будет бесплатный на один месяц. Сейчас на ЭТП доступны три варианта тарифов, ознакомиться с ними можно по ссылке.