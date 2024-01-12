Экология 12 января 2024, 16:28 РЭО подтвердил кредитный рейтинг А+ РЭО

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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Российского экологического оператора на уровне ruA+. Прогноз по рейтингу — стабильный, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.

«РЭО подтвердил свой кредитный рейтинг на уровне А+. При выборе проектов как частные, так и институциональные инвесторы могут сравнивать эмитентов, опираясь на подобные рейтинги, как итог — рынок становится прозрачнее. Подчеркну, что именно РЭО разработал финансовую модель отрасли обращения с ТКО. Благодаря этому шагу мы можем оценивать перспективные проекты и выбирать оптимальные меры господдержки, анализировать региональные программы и какие по ним могут быть затраты. Например, к концу 2023 года РЭО сделал 9 выпусков облигаций на сумму 29,9 млрд рублей. Средства были направлены на проекты по созданию мощностей по всей стране», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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РЭО разработал и согласовал Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), провел инвентаризацию технологий, которые применяются в России в сфере обращения с ТКО, разработал технологические решения для объектов обработки мощностью от 30 до 400 тысяч тонн в год.

«Компания может участвовать на льготных условиях в софинансировании проектов по созданию новых объектов. Либо через участие в уставном капитале проектных компаний, либо через предоставление поручительств по долговым обязательствам, а также через приобретение облигаций или выдачу займов в рамках долгового финансирования проектов», — отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

В рамках постановления Правительства РФ № 1727 предоставлялось софинансирование в проекты в 2021–2022 годах, при этом минимальная доходность РЭО по такому софинансированию определена на уровне ½ ключевой ставки Банка России.

Основным механизмом финансирования инвестиционных проектов со стороны РЭО является предоставление льготных займов по ставке 5,5%-6,5% годовых за счет средств, полученных от размещения облигаций в рамках постановления Правительства РФ № 906.

Компания также является получателем государственной субсидии, которая позволяет РЭО компенсировать расходы на организацию облигационных займов и на выплату купона в размере 90% от ключевой ставки Банка России.

В «Эксперт РА» отметили, что рейтинг был присвоен по методологии оценки внешнего влияния. Он установлен на уровне условного рейтингового класса поддерживающей структуры (ПС), уменьшенного на 4 уровня. Поддерживающей структурой РЭО является государство — Российская Федерация.

Существенные ключевые инвестиционные и финансовые решения РЭО определяются поддерживающей структурой, а деятельность полностью зависит от субсидий. Поэтому при оценке кредитоспособности компании оценивались только ее связи с ПС.

Кредитный рейтинг РЭО был присвоен и впервые опубликован 11 января 2022 года.