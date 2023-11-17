Экология 17 ноября 2023, 12:38 РЭО подписал соглашение о финансировании первого проекта на основе концессии РЭО

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Российский экологический оператор подписал 15 ноября с ООО «СтройСельхозГарант» соглашение, в рамках которого будет построен объект по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов (ТКО) «Экотехнопарк Липецкого района». Объем предоставляемого софинансирования РЭО составит 3,5 млрд рублей.

«РЭО впервые размещает облигационный выпуск с целью финансирования проекта в области ТКО, в рамках концессионного соглашения. Средства, полученные от размещения облигационного выпуска, будут направлены на создание комплексного объекта обращения с ТКО мощностью 200 тысяч тонн в Липецкой области. Стоимость проекта 3,7 млрд рублей, объем средств, предоставляемый РЭО в виде льготного займа на срок до 12 лет, составит 3,5 млрд рублей», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Также во исполнение условий концессионного соглашения было подписано прямое соглашение между РЭО как финансирующей организацией, ООО «СтройСельхозГарант» и Липецкой областью.

В январе 2023 года Правительство Липецкой области заключило с ООО «СтройСельхозГарант» концессионное соглашение о создании и эксплуатации объекта по обработке, утилизации и размещению ТКО «Экотехнопарк Липецкого района». Новый объект будет обслуживать город Липецк, а также Липецкий, Задонский и Хлевенский районы. Ввод объекта ожидается до конца 2024 года.