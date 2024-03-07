Экология 07 марта 2024, 13:15 РЭО поднимет темы экомониторинга и выбросов со свалок на саммите БРИКС РИА «Новости»

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Российский экологический оператор поднимет тему экомониторинга и углеродных единиц на предстоящем осенью саммите стран БРИКС, сообщил в интервью ТАСС гендиректор РЭО Денис Буцаев.

«Если говорить про БРИКС, там достаточно обширная экологическая программа. Мы хотели бы присоединиться к обсуждению не только вопросов, связанных с отходами, но и вопросов мониторинга окружающей среды. Это продолжение или определенное отражение проекта экомониторинга, который сейчас реализуется на федеральном уровне. Мы хотели бы обсуждать принципы распределения зеленых единиц в рамках углеродной повестки», — сказал Буцаев.

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Кроме того, будут затронуты темы, касающиеся рекультивации полигонов и зеленых принципов по снижению выбросов со свалок. Буцаев указал на важность приведения методологий к единообразию по углеродным зеленым единицам и поддержал создание общего углеродного рынка БРИКС.

РЭО выступит экологическим оператором саммита, который пройдет в октябре в Казани.