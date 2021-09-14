РЭО подготовит критерии оценки регионов для «Зеленого рейтинга»

Российский экологический оператор (РЭО) представит до конца года «Зеленый рейтинг» регионов и оценит, как они выполняют реформу в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Такое поручение в августе 2021 года дала вице-премьер Виктория Абрамченко. Субъекты РФ будут оценивать по таким показателям, как доступность населения к услуге по вывозу отходов, динамике обработки ТКО, просветительским акциям. Окончательный перечень критериев еще формируется. Кроме того, в рамках рейтинга оценят работу региональных операторов.

«Мы планируем запустить „Зелёный рейтинг“ в конце этого года. Раньше никто ничего подобного не делал и не ранжировал регионы по „зелёным“ показателям. Методика сейчас дорабатывается, но предварительную версию мы уже показали коллегам из Правительства, профильных министерств и экологических компаний. Вероятно, методику утвердит экспертный совет — рассматриваем сейчас этот вопрос», — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и добавил.

Данные для рейтинга о том, насколько эффективно выполняется мусорная реформа в российских регионах, ППК РЭО и Минприроды должны будут подготовить к 27 сентября. Среди критериев оценки будут доступность для населения услуг по бесперебойному вывозу отходов, включая раздельное накопление, вклад в создание экономики замкнутого цикла, динамика показателей обработки и утилизации ТКО, просветительская работа, в том числе экологические акции, работа с волонтерскими движениями.

«Методика позволит увидеть, какие регионы находятся в зоне риска, и оперативно принимать решения и дополнительные меры регулирования», — сообщила представитель Абрамченко Марта Галичева.

Региональные операторы также получат оценку в рамках «Зеленого рейтинга». Среди критерием: инвестиции операторов в раздельный сбор и связанную с ним инфраструктуру, собираемость платежей среди граждан за вывоз отходов и уровень удовлетворенности населения услугой по обращению с ТКО.

«Внедрение рейтинга эффективности мусорной реформы направлено на создание экономики замкнутого цикла, которая подразумевает переработку отходов и использование их как ресурса при производстве новой продукции. Сегодня охват населения услугой раздельного сбора составляет не более 15%, а утилизируется лишь 4,5% отходов, остальное направляется на полигоны для захоронения», — заявила пресс-секретарь Минприроды Марина Евсеева.

Участники рейтинга будут получать баллы по каждому критерию. Сумма баллов выявит лучшие регионы и региональных операторов. Лидерам «Зеленого рейтинга» вручат премию во время церемонии награждения в Москве. Денис Буцаев допустил, что лидеры рейтинга смогут претендовать на приоритетное рассмотрение инвестпроектов.

«Говорить о тех, кто будет аутсайдером я бы не стал, наша цель сделать так, чтобы спустя время все регионы занимали первое место и соответствовали зеленым критериям», — добавил Денис Буцаев.