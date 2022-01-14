РЭО подготовит дорожные карты по использованию вторсырья в трех отраслях

Российский экологический оператор (РЭО) начал подготовку дорожных карт по использованию вторичных материальных ресурсов в таких отраслях, как сельское хозяйство, строительный комплекс и промышленность, рассказал глава ППК Денис Буцаев на Гайдаровском форуме. Поручение госкомпании дала вице-премьер Виктория Абрамченко.

«По поручению [Виктории Абрамченко] мы разрабатываем отраслевые карты, и в них видим большой потенциал как для использования уже существующих технологий во всех трех направлениях, так и разработки новых. Уже сейчас мы видим фактически безграничный потенциал в переработке строительных отходов, мы считаем, что там уровень переработки может серьезно вырасти в самое ближайшее время до двухзначных цифр. Это позволит значительно, по нашему мнению, снизить расходы, связанные со стройкой», — сказал Буцаев.

РЭО видит большой потенциал и в сельском хозяйстве. Совместно с Минсельхозом РФ компания определила основные направления, в которых можно достигнуть достаточно серьезных целей по вовлечению ВМР. В первую очередь, это отходы животноводства и птицеводства, которые можно перерабатывать в удобрения, получать биогаз, а также растениеводства, если речь идет об основных культурах, которые производятся в РФ. Их вовлечение во вторичный оборот может привести к производству целого ряда продукции — начиная с тканных материалов и заканчивая добавками к кормам для животных, уточнил Буцаев.

Что касается дорожного строительства, то в конце 2021 года РЭО и Росавтодор подписали соглашение, по которому будет разработан отраслевой план по использованию вторичных материалов. При этом технологии, которые используются в производстве резиновой крошки, в России являются одними из наиболее проработанных, находятся как на стадии внедрения в промышленную эксплуатацию, так и на завершающей стадии испытаний промышленных образцов.

«Мы в 2022 году провели уже несколько совещаний по запуску проекта „Экономика замкнутого цикла“, и первое, что нам необходимо сделать, это нормативные акты. Важнейший закон — о вторичных материальных ресурсах. Он подготовлен и внесен в правительство РФ и сейчас дорабатывается по уже финальным замечаниям государственно-правового управления. Этот закон должен появиться быстро. К нему необходимо несколько подзаконных актов, в том числе стимулирующего характера, чтобы упаковка становилась экологичной, чтобы снижать отходообразование и стимулировать бизнес к переходу на вовлечение ВМР в оборот. Мы выбрали три основные отрасли, это сельское хозяйство, стройкомплекс и промышленность, где возможно использовать отходы в качестве ВМР. И вот такие три дорожные карты утвердим в первом квартале 2022 года», — сказала Абрамченко.