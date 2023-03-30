Экология 30 марта 2023, 09:57 РЭО подготовил законопроект о регулировании концессий в сфере ТКО

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Документ, в том числе, предполагает возможность заключать концессионное соглашение в отношении двух и более объектов

Российский экологический оператор и Национальный Центр ГЧП по итогам первого обсуждения с участниками рынка подготовили законопроект, направленный на совершенствование концессионного законодательства в сфере обращения с отходами. Обновленная версия поправок была представлена в рамках онлайн-эфира на платформе «Росинфра».

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«Концессии — важный инструмент для отрасли обращения с отходами. Это новый формат государственно-частного партнерства, который получил большой отклик. В 2022 году мы заключили 20 концессионных соглашений в 10 регионах на 42,4 млрд рублей. Мы также прорабатываем концессии на 2023 и 2024 год. Это еще почти 200 млрд рублей инвестиций, которые получит отрасль. РЭО готов оказать необходимую финансовую поддержку регионам путем предоставления льготных долгосрочных займов концессионерам. То есть если проекты будут реализованы на основе концессионных соглашений. РЭО будет привлекать деньги на бирже через свои облигации. В целом, мы можем финансировать таким образом до 95% от стоимости проекта. Но большая работа проводится также по совершенствованию концессионного законодательства в сфере обращения с ТКО. С Национальным центром ГЧП, с которым мы тесно сотрудничаем, мы доработали законопроект с учетом мнений участников рынка», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

«По итогам первичных дискуссий Центр ГЧП доработал изначальную версию законопроекта, и теперь мы хотели бы обсудить ключевые его положения с экспертным сообществом. Документ, в частности, направлен на закрепление в Законе о концессиях отдельного регулирования сферы обращения с ТКО, уточнение обязанностей публичной стороны и перечня объектов, а также роли ППК РЭО в концессионных соглашениях», — обозначила модератор, руководитель департамента ГЧП ППК РЭО Александра Голованова.

В частности, обновленный законопроект предполагает возможность заключать концессионное соглашение в отношении двух и более объектов (в границах одного региона) и корректировать размер валовой выручки (в установленном диапазоне) по итогам госэкспертизы ПСД и получения финансирования. Также документом предусмотрены гарантии размера валовой выручки концессионера при изменении террсхемы; требование передавать полномочия в сфере обращения с ТКО муниципалитетам, если они заключают концессии; а также закрепление обязанности концедентов выплачивать недополученные доходы по договорным основаниям, проводить или финансировать рекультивацию объектов ТКО. По словам управляющего директора Национального Центра ГЧП Анны Батуевой, все эти вопросы чаще всего всплывают у сторон на переговорах и при проработке инициатив. «Принятие законопроекта позволит урегулировать спорные моменты и повысить качество и эффективность проектов. Аналогичные поправки предполагается разработать и в 224-ФЗ», — подчеркнула она.

Необходимость законодательных изменений давно назрела, но ряд положений документа требует корректировки и дополнения, отметил заместитель генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой ППК РЭО Алексей Макрушин. В РЭО считают нецелесообразным заключение концессий в сфере обращения с ТКО муниципалитетами.

Кроме того, необходимо урегулировать участие региональных операторов в концессиях, проработать степень ответственности инвесторов-концессионеров за выполнение показателей отраслевого федерального проекта. Что касается рекультивации, то вопрос, по мнению РЭО, требует дополнительной проработки, так как размер расходов на рекультивацию во многом зависит от качества эксплуатации оператором объекта ТКО.

«В концессионных соглашениях надо гораздо более четко прописывать требования к эксплуатации объекта, которые определяют последующие расходы на его рекультивацию. И если объект передается концеденту в ненадлежащем состоянии и расходы на рекультивацию кратно превышают те расходы, которые бы могли быть при надлежащей эксплуатации объекта, концессионер должен будет такие расходы профинансировать. Надо понимать, каким образом этот момент будет прописан в концессионном соглашении и будет контролироваться в течение срока его реализации. Потому что всем эта ситуация видна заранее, за годы до того, как происходит рекультивация», — сказал Макрушин.

Представители регионов, профильного бизнеса и консультанты в целом поддержали поправки в концессионное законодательство в сфере обращения с ТКО, разработанные для повышения эффективности запуска и реализации проектов. Однако ряд положений документа требует уточнения и доработки, а отдельные вопросы следует урегулировать в профильных законах.

В частности, регионы поддержали возможность включения двух и более объектов, находящихся в пределах субъекта, в одну концессию. Это позволит повысить инвестиционную привлекательность проектов в целом и комплексно решать проблему обращения с отходами. При этом ряд экспертов предупредили, что укрупнение проектов может вызвать вопросы со стороны контролирующих органов. Что касается муниципальных концессий, то здесь мнения участников рынка разделились. Поддержку среди участников нашли положения, касающиеся гарантий возврата недополученных доходов, а вот вопросы рекультивации большинство считает необходимым решить сразу на уровне отраслевого законодательства.

РЭО оказывает консультационную поддержку по развитию и применению на рынке наилучших доступных технологий, практик, типовых технологических и технических решений, помогает с подготовкой и реализацией проектов на основе концессионных соглашений, которые финансируются за счет средств облигационного займа ППК РЭО. РЭО может предоставить финансирование до 95% от стоимости проекта за счет «зеленых облигаций», выпускаемых РЭО, с субсидированием 90% ключевой ставки Банка России. Это позволяет финансировать концессионные проекты в регионах России по ставке менее 5% годовых. Крупнейший концессионный проект реализуется в Дагестане. Там появятся три объекта обращения с отходами мощностью 950 тысяч тонн в год за 12,8 млрд рублей. Также крупнейшую концессию в сфере ТКО за Уралом заключили в Иркутской области. Мусороперерабатывающий комплекс мощностью 405 тысяч тонн построят в Ангарске к 2025 году. Стоимость проекта — 3,5 млрд рублей.