Экология 22 марта 2024, 16:03 РЭО подготовил проекты методологий реализации климатических проектов в сфере обращения с отходами РИА «Новости»

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Российский экологический оператор разработал проекты методологий реализации климатических проектов для сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Они размещены для общественного обсуждения на сайте АО «Контур», являющегося оператором реестра углеродных единиц.

«Отрасль обращения с ТКО имеет хорошие шансы стать одним из драйверов на климатическом треке. Коллеги из российского банка ВТБ Капитал сравнили стоимость декарбонизации отраслей экономики страны. Оказалось, что стоимость декарбонизации отрасли обращения с отходами является самой низкой на единицу сокращения выбросов», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Методологии РЭО охватывают проекты по сжиганию и энергетической утилизации свалочного газа, по анаэробному сбраживанию органических отходов, по энергетической утилизации ТКО, включая производство топлива, полученного из отходов (refuse-devired fuel, RDF).

За последние три-четыре года углеродные единицы от климатических проектов в отрасли обращения с отходами выпущены в Бразилии, Китае, Эквадоре, Индии, Мадагаскаре, Мексике, Нидерландах, ЮАР, Таиланде и США.

«Климатические проекты по активной дегазации полигонов с утилизацией свалочного газа, в том числе для получения электрической и тепловой энергии, а также газомоторного топлива, имеют очень хорошие перспективы и позволят российским компаниям нашей отрасли в дальнейшем выйти на рынок углеродных единиц, в том числе и на международный», — сказал Денис Буцаев.

Советник главы РЭО по вопросам экологического мониторинга Сергей Егоршев рассказал, что наиболее распространенными видами климатических проектов в отрасли обращения с ТКО являются проекты по улавливанию (Landfill Gas Capture) и энергетической утилизации (Waste Handling and Disposal) свалочного газа. Еще один вид климатических проектов в мировой практике — это компостирование органических отходов (Organic Waste Composting).

«С учетом этого международного опыта мы разработали наши методологии. На сегодняшний день в реестре углеродных единиц зарегистрированы климатические проекты в лесной, энергетической, газовой, нефтяной и нефтехимической отрасли, а также в сельском хозяйстве. Рассчитываем на то, что после общественного обсуждения, методологии станут практическим инструментом и первые климатические проекты в нашей отрасли начнут реализовываться», — отметил Сергей Егоршев.

По прогнозам международных аналитиков, к 2030 году в мире ожидается рост спроса на углеродные единицы более чем в 15 раз, к 2050 году — вплоть до 100-кратного роста спроса. Таким образом, сфера обращения с ТКО является одной из наиболее перспективных отраслей для реализации климатических проектов в России, добавил Сергей Егоршев.

Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 2021 № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов» предоставил возможность реализации климатических проектов и выпуска в обращение углеродных единиц. Климатические проекты играют важную роль в достижении цели, установленной Указом Президента Российской Федерации от 04.11.2020 № 666 «О сокращении выбросов парниковых газов», по обеспечению к 2030 году сокращения выбросов парниковых газов до 70 процентов относительно уровня 1990 года.

Принять участие в общественном обсуждении проектов методологий реализации климатических проектов для сферы обращения с твердыми коммунальными отходами можно по ссылке.