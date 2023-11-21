Экология 21 ноября 2023, 12:42 РЭО поделится опытом с Мьянмой в области обращения с отходами

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Представители Российского экологического оператора приняли участие в первом заседании делового совета Россия-Мьянма, который был создан в марте 2023 года при поддержке Торгово-промышленных палат двух стран.

«Реформа обращения с отходами в России стартовала всего 5 лет назад, однако у нас уже имеются достаточные наработки в этой области, которыми мы готовы поделиться с другими странами. РЭО общается с коллегами из Мьянмы не первый раз, поэтому у нас есть объективное представление о реализации нашего совместного проекта по развитию системы обращения с отходами в Республике Союз Мьянма. Уверен, что сотрудничество России и Мьянмы в совместном внедрении и реализации принципов экономики замкнутого цикла продолжится», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Выступая с презентацией, специалисты РЭО рассказали о реальных предложениях и проектах, направленных на развитие отрасли обращения с отходами в Республике. Были представлены инновационные российские разработки в области сбора, транспортировки, переработки и захоронения отходов различного типа.

Встреча экспертов двух стран запланирована на ближайшее время.