Экология 22 марта 2023, 14:01 РЭО поддержал создание Делового совета «Россия — Мьянма»

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Создание Совета направлено на поддержание совместных проектов России и Мьянмы, в том числе касающихся сферы обращения с отходами.

Представители Российского экологического оператора приняли участие в учредительном заседании Российско-Мьянманского делового совета.

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«21 марта представители РЭО приняли участие в заседании в Торгово-Промышленной Палате РФ и выступили с приветственным словом, в котором выразили глубокую заинтересованность в сотрудничестве по реализации проектов в области экономики замкнутого цикла. РЭО было поддержано создание Делового совета „Россия — Мьянма“. Уверены в плодотворном дальнейшем сотрудничестве», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Создание Совета позволит усилить сотрудничество государственных ведомств, деловых и культурных сообществ России и Мьянмы. Также представители Совета окажут поддержку РЭО в реализации проектов в области обращения с отходами на территории Мьянмы.

В декабре 2022 года РЭО приняла участие в заседании Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Мероприятия комиссии прошли в столице Республики Союз Мьянма городе Нейпьидо 3−6 декабря. РЭО и мьянманские партнеры рассматривают возможность реализации совместного пилотного проекта по обращению с отходами в крупнейшем портовом городе Мьянмы — Янгоне.