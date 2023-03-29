Экология 29 марта 2023, 11:30 РЭО поддержал полет Конюхова на воздушном шаре

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Воздушный шар будет находиться в воздухе более 60 часов

РЭО сотрудничает с известным экологическим активистом и мореплавателем Федором Конюховым в рамках его проекта. Одной из ключевых экспедиций Конюхова в 2023 году станет беспосадочный полет на воздушном шаре, который стартовал 24 марта в Мурманской области. Воздушный шар будет лететь более 60 часов и преодолеет расстояние 2,5-3 000 км, побив сразу два мировых рекорда по дальности и времени полета.

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«РЭО с удовольствием поддерживает проект Федора Конюхова по распространению экологии и экологического просвещения, — говорит генеральный директор РЭО Денис Буцаев, — и мы уверены, что экспедиция Федора Филиповича принесет нам практическую пользу в плане экологического просвещения. Мы убеждены, что это лучший способ достижения этой цели».

Специально для этого полета был построен самый большой воздушный шар в истории российской авиации. Высота конструкции, включая корзину, составляет 36 метров, вес при запуске — 5 тонн, а объем оболочки — 12 000 м². Пилотировать воздушный шар будут Конюхов и Иван Меняйло, президент Федерации воздухоплавания России.

Поскольку РЭО отвечает за федеральные проекты «Комплексная система управления отходами» и «Экономика замкнутого цикла», мы надеемся, что наше сотрудничество внесет существенный вклад в формирование новой культуры обращения с отходами, осознанного потребления и экологичного отношения к окружающей среде», — говорит Федор Конюхов. комментируя проект в своем Telegram-канале. РЭО будет транслировать результаты экоэкспедиции на канале Telegram и в социальной сети «ВКонтакте». В 2023 году РЭО поддержит еще один проект Федора Конюхова — мониторинг микропластика в океане с помощью катамарана; при поддержке РЭО запланированы исследовательские путешествия по Индийскому, Атлантическому и Тихому океанам, включая Азовское, Черное, Каспийское моря и озеро Байкал. Исследования также будут проводиться в Во время плавания будет проведена оценка содержания микропластика в российских и зарубежных водах.