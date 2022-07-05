РЭО поддержал идею запрета пластика на Байкале

Российский экологический оператор рассмотрел проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „Об охране озера Байкал“ в части предотвращения попадания пластика и микропластика в озеро Байкал». По словам гендиректора ППК РЭО Дениса Буцаева, под запрет могут попасть пластиковые пакеты в магазинах.

«РЭО в целом поддерживает идею о необходимости ограничения оборота отдельных видов упаковки в центральной экологической зоне природной Байкальской территории и на других особо охраняемых природных территориях. Подобный опыт имеется во множестве зарубежных стран. В качестве таких мер может быть запрет на выдачу пластиковых пакетов в магазинах, ограничение на использование одноразовой посуды в кафе и ресторанах, требования в отношении сервисной упаковки — например, замена подложек для продуктов из вспененного полистирола на картонную», — сказал Денис Буцаев.

В РЭО считают, что на территории ЦЭЗ будет целесообразным провести эксперимент по введению залоговой стоимости для тары, установить пункты приема тары — фандоматы, которые выдают деньги за сданное вторсырье, по примеру того, как принималась стеклотара в Советском Союзе.

Ранее депутаты «Единой России» во главе с Дмитрием Кобылкиным внесли в Госдуму законопроект об ограничении пластика на Байкале. Они предложили дополнить статью 6 федерального закона «Об охране озера Байкал» пунктами 2.1 и 2.2., которые предполагают запрет на розничную продажу в ЦЭЗ и буферной экологической зоне Байкальской природной территории. Под запрет также предлагается отнести безвозмездную передачу юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (розничными торговцами) пластиковых пакетов, сумок, мешков одноразового применения, посуды, столовых приборов и иных одноразовых товаров из различных видов пластмассовых материалов.

В 2021 году вице-премьер Виктория Абрамченко объявила, что все отходы с прилегающих к нему поселков будут вывозиться. Кроме того, РЭО, правительство Иркутской области и руководство Республики Бурятия обсудили развитие инфраструктуры регионов, на чьей территории находится Байкал.

Шесть объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) планируется возвести в Приангарье в следующие четыре года. Их общая мощность обработки может составить 649 тысяч тонн. При этом в РЭО считают, что объекты можно ввести в эксплуатацию раньше. «Проекты РЭО готов поддержать финансово на основе концессий, дорожную карту по ним мы уже подписали», — отметил Буцаев. Что касается Бурятии, то там в планах стоит строительство до конца 2025 семи объектов обработки и утилизации.

Для распространения раздельного сбора отходов на Байкал было закуплено более 900 баков по субсидии от правительства, 142 установили в Центральной экологической зоне.

В июне стартовал масштабный проект РЭО по очистке прибрежной зоны Байкала. В субботниках участвуют волонтеры, студенты, местные жители. Акции представляют собой игровые марафоны, в которых участники соревнуются в своих знаниях об экологии и сфере обращения с отходами.