Экология 04 марта 2024, 12:25 РЭО подарит путешествие на Камчатку самым активным участникам ВФМ РЭО

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Российский экологический оператор разыграет среди участников Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе путешествие на Камчатку. Его итоги подведут 5 марта.

«В этом году РЭО участвует в масштабном событии — Всемирном фестивале молодежи. В преддверие него мы провели конкурс арт-объектов „Зеленый квадрат“, который выявил талантливых художников, затрагивающих в своих работах проблемы экологии и переработки отходов, тему экономики замкнутого цикла. Мы хотим дать им возможность заявить о себе и стать популяризаторами экопривычек, осознанного потребления. Еще один конкурс, который мы решили провести в рамках ВФМ, позволит его победителям побывать на Камчатке — регионе с уникальной природой и красотой», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Чтобы получить главный приз в конкурсе РЭО, участники ВФМ до конца дня — 4 марта — должны найти все зоны, где расположены арт-объекты «Зеленого квадрата». Они находятся по четырем сторонам стадиона «Большой».

В каждой из четырех зон нужно сделать по одному снимку на фоне любых понравившихся арт-объектов и выложить их во «ВКонтакте» или Telegram с тегом #зеленыйквадрат. Можно выложить один пост со всеми четырьмя фотографиями.

Затем нужно прийти в «Зеленый фургон» РЭО. Он находится на Медальной площади рядом с арт-объектом «Тотем вечного сохранения воды». И показать фотографии волонтеру в фургоне, а также оставить свои данные: ФИО, ID участника, номер телефона. Взамен вы получите монетку из переработанного пластика и станете участником розыгрыша.

Победителя объявят 5 марта на главной сцене на площади «Душа России» в рамках утреннего шоу. Мероприятие начнется в 09:15 утра.

«Летом 2023 года РЭО был экологическим партнером Всероссийского молодежного экологического форума „Экосистема. Заповедный край“, который проходил на Камчатке. Его участниками были молодые люди, которых волнуют проблемы экологии и которые хотят стать драйверами экологических изменений. В этом году мы устраиваем конкурс для участников ВФМ, чтобы они смогли побывать в таком уникальном месте как Камчатка. Таким образом хотим привлечь внимание молодежи к экологическим вопросам», — сообщил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Арт-объекты конкурса «Зеленый квадрат» создавались в рамках образовательной программы Академии «Меганом» арт-кластера «Таврида» в Крыму с 10 по 22 февраля 2024 года. Экспозиция из созданных 16 арт-объектов представлена на ВФМ с 1 по 7 марта в Сириусе (Сочи).

Всемирный фестиваль молодежи — масштабное молодежное событие, которое проходит по Указу Президента России Владимира Путина. Мероприятие примет 20 000 российских и иностранных участников. Организатором ВФМ выступает Федеральное агентство по делам молодеежи (Росмолодеежь), оператор ВФМ-2024 — Дирекция Всемирного фестиваля молодеежи.